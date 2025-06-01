Le Sentier du « Grand N’importe Quoi » Champs-sur-Tarentaine-Marchal Cantal
Le Sentier du « Grand N’importe Quoi » Sarran 15270 Champs-sur-Tarentaine-Marchal Cantal Auvergne-Rhône-Alpes
Emerveillez-vous en parcourant le sentier du « Grand N’importe Quoi » en vous baladant dans une forêt luxuriante tout en admirant des œuvres artistiques décalées et disséminées par le Festival C’Mouvoir.
https://www.tourisme-sumene-artense.com/ +33 4 71 78 76 33
English : The « Big Nonsense » Trail
Marvel at the « Grand N’importe Quoi » trail as you stroll through a lush forest, admiring the quirky works of art scattered around by the C’Mouvoir Festival.
Deutsch :
Staunen Sie, wenn Sie auf dem Pfad des « Grand N’importe Quoi » durch einen üppigen Wald wandern und dabei die schrägen künstlerischen Werke bewundern, die vom Festival C’Mouvoir verstreut wurden.
Italiano :
Ammirate il percorso « Grand N’importe Quoi » mentre passeggiate in una foresta lussureggiante e ammirate le opere d’arte fuori dagli schemi disseminate dal C’Mouvoir Festival.
Español :
Maravíllese con el sendero « Grand N’importe Quoi » mientras pasea por un frondoso bosque y admira las insólitas obras de arte esparcidas por el Festival C’Mouvoir.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-03 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme