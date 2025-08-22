Le sentier du houx La Valla-sur-Rochefort Loire

Le sentier du houx

Le sentier du houx Col des Brosses 42111 La Valla-sur-Rochefort Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Ilex et Aquifollum vous emmènent à la découverte du Col des Brosses à l’aide de six panneaux thématiques. Le houx est la mascotte de la forêt du col des Brosses et représente la vraie originalité du site. On le trouve sous forme de bosquets arborescents

English :

Ilex and Aquifollum take you on a discovery of the Col des Brosses with the help of six thematic panels. The holly is the mascot of the Col des Brosses forest and represents the true originality of the site. It can be found in the form of tree groves

Deutsch :

Ilex und Aquifollum nehmen Sie mit auf eine Entdeckungsreise durch den Col des Brosses mithilfe von sechs Themenschildern. Die Stechpalme ist das Maskottchen des Waldes am Col des Brosses und stellt die wahre Originalität des Ortes dar. Man findet sie in Form von baumartigen Hainen

Italiano :

Ilex e Aquifollum vi accompagnano alla scoperta del Col des Brosses con l’aiuto di sei pannelli tematici. L’agrifoglio è la mascotte della foresta del Col des Brosses e rappresenta la vera originalità del sito. Si può trovare sotto forma di boschetti di alberi

Español :

Ilex y Aquifollum le llevan a descubrir el Col des Brosses con la ayuda de seis paneles temáticos. El acebo es la mascota del bosque del Col des Brosses y representa la verdadera originalidad del lugar. Se puede encontrar en forma de arboledas

