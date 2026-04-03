Le sentier du Loup Sommeval Aube

Le sentier du Loup Facile

Le sentier du Loup 10320 Sommeval Aube Grand Est

Durée : Distance : 14700.0 Tarif :

Le sentier du loup 3h45 environ niveau moyen. Sommeval ouvre ses grands espaces en haut d’un vallon niché au creux du massif forestier. Enfoncez-vous dans les sous-bois du pays d’Othe parcourus jadis par des meutes de loups et découvrez de larges points de vue sur le village. A voir lors de votre circuit: pelouse aux orchidées, ruines du château de Vaussemain. A proximité: lavoir de Villemoiron, musée du Passé simple à Crésantignes, site de Montaigu à Souligny.

Facile

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English :

Le sentier du loup approx. 3h45 medium level. Sommeval opens up its wide-open spaces at the top of a valley nestled deep in the forest. Go deep into the undergrowth of the Pays d’Othe, once home to packs of wolves, and discover wide views over the village. To see on your tour: orchid lawn, Vaussemain castle ruins. Nearby: Villemoiron washhouse, Musée du Passé Simple at Crésantignes, Montaigu site at Souligny.

Deutsch :

Der Pfad des Wolfs ca. 3 Std. 45 Min. mittleres Niveau. Sommeval öffnet seine weiten Räume am oberen Ende eines Tals, das sich in die Tiefe des Waldmassivs schmiegt. Gehen Sie in das Unterholz des Pays d’Othe, das früher von Wolfsrudeln durchstreift wurde, und entdecken Sie weite Ausblicke auf das Dorf. Sehenswürdigkeiten auf Ihrem Rundgang: Orchideenwiese, Ruinen des Schlosses Vaussemain. In der Nähe: Waschhaus von Villemoiron, Musée du Passé simple in Crésantignes, Site de Montaigu in Souligny.

Italiano :

Il sentiero del lupo circa 3 ore e 45 minuti livello medio. Sommeval apre i suoi ampi spazi in cima a una valle immersa nella foresta. Addentratevi nel sottobosco del Pays d’Othe, dove un tempo si aggiravano i branchi di lupi, e scoprite ampie vedute sul paese. Da vedere durante l’escursione: prato di orchidee, rovine del castello di Vaussemain. Nelle vicinanze: lavatoio di Villemoiron, Musée du Passé Simple di Crésantignes, sito di Montaigu a Souligny.

Español :

La Ruta del Lobo aprox. 3h 45min nivel medio. Sommeval abre sus amplios espacios en lo alto de un valle enclavado en lo más profundo del bosque. Adéntrese en la maleza del Pays d’Othe, donde antaño vagaban manadas de lobos, y descubra amplias vistas sobre el pueblo. Lugares de interés: prado de orquídeas, ruinas del castillo de Vaussemain. En los alrededores: lavadero de Villemoiron, Museo del Pasado Simple de Crésantignes, yacimiento de Montaigu en Souligny.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-07-06 par Aube en Champagne Attractivité