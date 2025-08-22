Le sentier du passage antique de Chalamont Boujailles Doubs

Le sentier du passage antique de Chalamont A pieds

Le sentier du passage antique de Chalamont Rue de Salins 25560 Boujailles Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Entre Boujailles et Villers-sous-Chalamont, ce sentier mène jusqu’aupassage de Chalamont, ancien lieu de péage situé sur la route antique menant de l’Italie du Nord vers les Flandres.

http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-du-territoire-activites-et-animations/ski-randonnee-orientation/randonnee-pedestre/sentier-du-passage-antique-de-chalamont/ +33 3 81 49 88 84

English :

Between Boujailles and Villers-sous-Chalamont, this path leads to the Chalamont pass, an ancient tollbooth on the ancient road leading from Northern Italy to Flanders.

Deutsch :

Zwischen Boujailles und Villers-sous-Chalamont führt dieser Weg zum Passage de Chalamont, einer alten Mautstelle auf der antiken Straße, die von Norditalien nach Flandern führte.

Italiano :

Tra Boujailles e Villers-sous-Chalamont, questo sentiero conduce al colle di Chalamont, un ex casello sull’antica strada che portava dal Nord Italia alle Fiandre.

Español :

Entre Boujailles y Villers-sous-Chalamont, este camino conduce al puerto de Chalamont, antiguo peaje de la antigua carretera que conducía del norte de Italia a Flandes.

