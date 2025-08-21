Le Sentier du Ruisseau de Rochecardon Saint-Didier-au-Mont-d’Or Rhône

Le Sentier du Ruisseau de Rochecardon

Le Sentier du Ruisseau de Rochecardon Chemin de Saint Didier 69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

A deux pas de la RN6, sur les communes de St Didier au Mont d’Or, Limonest et Champagne-au-Mont-d’Or, le sentier du ruisseau de Rochecardon révèle les mystères d’un vallon abrité parcouru par un ruisseau.

http://www.grandlyon.com/ +33 4 78 35 85 25

English :

A stone’s throw from the RN6, in the communes of St Didier au Mont d’Or, Limonest and Champagne-au-Mont-d’Or, the path of the stream of Rochecardon reveals the mysteries of a sheltered valley crossed by a stream.

Deutsch :

Nur einen Steinwurf von der RN6 entfernt, in den Gemeinden St Didier au Mont d’Or, Limonest und Champagne-au-Mont-d’Or, enthüllt der Pfad des Rochecardon-Baches die Geheimnisse eines geschützten Tals, das von einem Bach durchflossen wird.

Italiano :

A due passi dalla RN6, nei comuni di St Didier au Mont d’Or, Limonest e Champagne-au-Mont-d’Or, il sentiero del torrente Rochecardon svela i misteri di una valle riparata attraversata da un torrente.

Español :

A un paso de la RN6, en los municipios de St Didier au Mont d’Or, Limonest y Champagne-au-Mont-d’Or, el sendero del arroyo de Rochecardon revela los misterios de un valle protegido atravesado por un arroyo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-03-25 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme