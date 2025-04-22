Le sentier du sagard Ban-sur-Meurthe-Clefcy Vosges

Le sentier du sagard Ban-sur-Meurthe-Clefcy Vosges vendredi 1 août 2025.

Le sentier du sagard Adultes A pieds Facile

Le sentier du sagard 88230 Ban-sur-Meurthe-Clefcy Vosges Grand Est

Durée : Distance : 4000.0 Tarif :

Venez découvrir en famille ou entre amis le sentier pédagogique du Défilé de Straiture .

Ce parcours de 4 kilomètres qui serpente entre rivière et futaies de hêtres et de sapins vous emmène à la découverte de cette ancienne vallée glaciaire. Suivez le Sotré et explorez les micro-zones humides, admirez les épicéas de Straiture, leur souche, le bois mort, les éboulis et la réserve biologique intégrale. Des hamacs à disposition vous permettront de vous adonner à la contemplation. Des points de vue à couper le souffle s’ouvriront à vous.

Le Défilé de Straiture est classé Natura 2000 pour protéger ses écosystèmes spécifiques et fragiles.

Livret disponible à la scierie du Lançoir ou à l’Office de Tourisme de Plainfaing.

Facile

+33 3 29 42 22 22

English :

Come and discover the Défilé de Straiture educational trail with your family or friends.

This 4-kilometre trail winds between the river and the beech and fir forests of this ancient glacial valley. Follow the Sotré and explore the micro-wetlands, admire the Straiture spruces and their stumps, the dead wood, the scree and the integral biological reserve. Hammocks are available for contemplation. Breathtaking views await you.

The Défilé de Straiture is classified as a Natura 2000 site to protect its specific and fragile ecosystems.

Booklet available from the Lançoir sawmill or Plainfaing Tourist Office.

Deutsch :

Entdecken Sie mit Ihrer Familie oder mit Freunden den Lehrpfad des Défilé de Straiture .

Dieser 4 km lange Weg schlängelt sich zwischen Flüssen und Buchen- und Tannenwäldern hindurch und führt Sie auf eine Entdeckungsreise durch dieses ehemalige Gletschertal. Folgen Sie dem Sotré und erkunden Sie die Mikro-Feuchtgebiete, bewundern Sie die Fichten von Straiture, ihren Baumstumpf, das Totholz, die Geröllhalden und das integrale biologische Reservat. In den zur Verfügung stehenden Hängematten können Sie sich der Kontemplation hingeben. Atemberaubende Ausblicke werden sich Ihnen eröffnen.

Die Straiture-Schlucht ist als « Natura 2000 » eingestuft, um ihre spezifischen und empfindlichen Ökosysteme zu schützen.

Heft erhältlich in der Sägerei von Le Lançoir oder im Fremdenverkehrsamt von Plainfaing.

Italiano :

Venite a scoprire il percorso didattico del Défilé de Straiture con la vostra famiglia o i vostri amici.

Questo percorso di 4 chilometri si snoda tra il fiume e le foreste di faggi e abeti di questa antica valle glaciale. Seguite il Sotré ed esplorate le micro-zone umide, ammirate gli abeti rossi di Straiture e le loro ceppaie, il legno morto, i ghiaioni e la riserva biologica integrale. Sono disponibili amache per la contemplazione. Vi aspettano panorami mozzafiato.

Il Défilé de Straiture è stato classificato come sito Natura 2000 per proteggere i suoi specifici e fragili ecosistemi.

Opuscolo disponibile presso la segheria di Lançoir o l’Ufficio del Turismo di Plainfaing.

Español :

Venga a descubrir el itinerario pedagógico Défilé de Straiture en familia o entre amigos.

Este sendero de 4 km serpentea entre el río y los bosques de hayas y abetos de este antiguo valle glaciar. Siga el Sotré y explore los microhumedales, admire los abetos de Straiture y sus tocones, la madera muerta, el pedregal y la reserva biológica integral. Hay hamacas disponibles para la contemplación. Le esperan unas vistas impresionantes.

El Défilé de Straiture ha sido clasificado como lugar Natura 2000 para proteger sus ecosistemas específicos y frágiles.

Folleto disponible en el aserradero de Lançoir o en la Oficina de Turismo de Plainfaing.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-22 par Système d’information touristique Lorrain