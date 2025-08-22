Le sentier du village de Bonnevaux Bonnevaux Doubs

Le village de Bonnevaux A pieds Difficulté moyenne

Le village de Bonnevaux Bonnevaux, centre du village 25560 Bonnevaux Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 7050.0 Tarif :

Une randonnée qui allie la visite d’un village du Haut Doubs et vous emmène sur les hauteurs de la montagne du Laveron.

Difficulté moyenne

https://explore.doubs.fr/trek/109

English :

A hike that combines a visit to a village in the Haut Doubs with a trip to the heights of the Laveron mountain.

Deutsch :

Eine Wanderung, die den Besuch eines Dorfes im Haut Doubs verbindet und Sie auf die Höhen des Laveron-Berges führt.

Italiano :

Un’escursione che combina la visita di un villaggio dell’Haut Doubs con l’ascesa alle vette del monte Laveron.

Español :

Un paseo que combina la visita a un pueblo del Haut Doubs con la ascensión a las alturas del monte Laveron.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data