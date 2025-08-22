Le sentier écosylve de Valloire Valloire Savoie

Le sentier écosylve de Valloire

Le sentier écosylve de Valloire rue de la bonneau 73450 Valloire Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Le sentier Ecosylve vous permet de monter à pied jusqu’au hameau de Poingt Ravier en passant par la forêt. Le sentier est agrémenté de panneaux explicatif sur la faune et la flore que vous rencontrerez.

+33 4 79 59 03 96

English : The Valloire ecosylve trail

The Ecosylve trail takes you up through the forest to the hamlet of Poingt Ravier. The trail features information panels explaining the flora and fauna you’ll encounter.

Deutsch : Le sentier écosylve de Valloire

Auf dem Ecosylve-Pfad können Sie zu Fuß durch den Wald zum Weiler Poingt Ravier aufsteigen. Der Pfad ist mit Schildern versehen, die die Flora und Fauna erklären, auf die Sie treffen werden.

Italiano :

Il sentiero Ecosylve sale attraverso la foresta fino alla frazione di Poingt Ravier. Il sentiero è arricchito da pannelli informativi che spiegano la flora e la fauna che si incontrano.

Español : Le sentier écosylve de Valloire

El sendero Ecosylve sube por el bosque hasta la aldea de Poingt Ravier. El sendero está adornado con paneles informativos que explican la flora y la fauna que encontrará.

