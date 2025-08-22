Le sentier Gall’eau romain Membrey Haute-Saône

Le sentier Gall’eau romain A pieds Facile

Le sentier Gall’eau romain 70180 Membrey Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 8400.0 Tarif :

Le sentier Gall’eau romain parcourt la campagne haut-saônoise en côtoyant deux rivières, la Saône et le Vannon, et l’emplacement de vestiges gallo-romains. Il part de Membrey, traverse une petite partie de la commune de Savoyeux via son port (Saône Plaisance) et longe celle de Seveux. Des panneaux disposés sur le parcours vous dévoileront les secrets de ses rivières, de sa faune et sa flore.

The Gall?eau romain trail winds its way through the Haut-Saône countryside, skirting two rivers, the Saône and the Vannon, and the sites of Gallo-Roman remains. It starts in Membrey, crosses a small part of the commune of Savoyeux via its port (Saône Plaisance) and runs alongside the commune of Seveux. Signs along the way reveal the secrets of the river and its flora and fauna.

Der Gall?eau Romaine-Pfad führt durch die Landschaft des Haut-Saône-Gebiets, vorbei an zwei Flüssen, der Saône und dem Vannon, und an gallo-römischen Überresten. Er beginnt in Membrey, durchquert einen kleinen Teil der Gemeinde Savoyeux über ihren Hafen (Saône Plaisance) und verläuft entlang der Gemeinde Seveux. Entlang der Strecke finden Sie Schilder, die Ihnen die Geheimnisse der Flüsse, ihrer Fauna und Flora enthüllen.

Il sentiero Gall?eau romain attraversa la campagna dell’Haut-Saône, costeggiando due fiumi, la Saona e il Vannon, e il sito di resti gallo-romani. Parte da Membrey, attraversa una piccola parte del comune di Savoyeux attraverso il suo porto (Saône Plaisance) e costeggia il comune di Seveux. I cartelli lungo il percorso svelano i segreti dei fiumi, della fauna e della flora.

El sendero de los galorromanos recorre la campiña del Haut-Saône, bordea dos ríos, el Saona y el Vannon, y el yacimiento de restos galo-romanos. Comienza en Membrey, atraviesa una pequeña parte del municipio de Savoyeux por su puerto (Saône Plaisance) y bordea el municipio de Seveux. Los carteles a lo largo del camino le revelarán los secretos de sus ríos, su fauna y su flora.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-18 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data