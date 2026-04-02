Le Sentier Karstique de La Romieu & Gazaupouy La Romieu Gers

Le Sentier Karstique de La Romieu & Gazaupouy

Le Sentier Karstique de La Romieu & Gazaupouy Place du Etienne Bouet 32480 La Romieu Gers Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Au départ de la porte Nord dite de Rocamadour, le sentier karstique dévoile l’activité cachée du milieu souterrain les eaux souterraines, les grottes, les falaises… quasi invisibles aux néophytes, et pourtant tellement liées aux paysages de surface !

+33 5 62 64 00 00

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English :

Starting at the North Gate of Rocamadour, the karstic trail reveals the hidden activity of the underground environment: underground waters, caves, cliffs… almost invisible to the uninitiated, yet so closely linked to the surface landscape!

Deutsch :

Der Karstpfad beginnt am sogenannten Nordtor von Rocamadour und enthüllt die verborgenen Aktivitäten der unterirdischen Umwelt: das Grundwasser, die Höhlen, die Klippen… für Neulinge fast unsichtbar und doch so eng mit der Landschaft an der Oberfläche verbunden!

Italiano :

Partendo dalla Porta Nord di Rocamadour, il percorso carsico rivela l’attività nascosta dell’ambiente sotterraneo: acque sotterranee, grotte, falesie… quasi invisibili ai non addetti ai lavori, eppure così strettamente legate ai paesaggi di superficie!

Español :

Partiendo de la Puerta Norte de Rocamadour, el sendero kárstico revela la actividad oculta del medio subterráneo: aguas subterráneas, grutas, acantilados… ¡casi invisibles para los no iniciados, pero tan estrechamente ligados a los paisajes de la superficie!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-02 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme