Le sentier karstique de l’igue de Crégols Crégols Lot

Le sentier karstique de l’igue de Crégols

Le sentier karstique de l’igue de Crégols 46330 Crégols Lot Occitanie

Durée : 150 Distance : 5000.0 Tarif :

Cette balade vous fera découvrir de belles curiosités géologiques une ancienne mine de phosphate sous vos pieds, l’impressionnante igue ou encore une résurgence

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On this walk, you will discover some beautiful geological sights: an old phosphate mine beneath your feet, the impressive igue and a resurgence

Deutsch :

Diese Wanderung führt Sie zu geologischen Sehenswürdigkeiten: eine alte Phosphatmine unter Ihren Füßen, die beeindruckende Ige oder auch eine Wasserquelle

Italiano :

Durante questa passeggiata scoprirete alcune interessanti caratteristiche geologiche: una vecchia miniera di fosfati proprio sotto i vostri piedi, l’impressionante igue e una sorgente sotterranea

Español :

En este paseo descubrirá algunas características geológicas interesantes: una antigua mina de fosfato justo bajo sus pies, la impresionante igue y un manantial subterráneo

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot