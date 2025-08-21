Le sentier karstique de l’igue de Crégols Crégols Lot
vendredi 1 mai 2026.
Le sentier karstique de l’igue de Crégols
46330 Crégols Lot Occitanie
Durée : 150 Distance : 5000.0
Cette balade vous fera découvrir de belles curiosités géologiques une ancienne mine de phosphate sous vos pieds, l’impressionnante igue ou encore une résurgence
English :
On this walk, you will discover some beautiful geological sights: an old phosphate mine beneath your feet, the impressive igue and a resurgence
Deutsch :
Diese Wanderung führt Sie zu geologischen Sehenswürdigkeiten: eine alte Phosphatmine unter Ihren Füßen, die beeindruckende Ige oder auch eine Wasserquelle
Italiano :
Durante questa passeggiata scoprirete alcune interessanti caratteristiche geologiche: una vecchia miniera di fosfati proprio sotto i vostri piedi, l’impressionante igue e una sorgente sotterranea
Español :
En este paseo descubrirá algunas características geológicas interesantes: una antigua mina de fosfato justo bajo sus pies, la impresionante igue y un manantial subterráneo
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot