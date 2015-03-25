Le sentier Nature de l’Yzeron Craponne Rhône

Le sentier Nature de l’Yzeron

Le sentier Nature de l’Yzeron Chemin du Grand Moulin 69290 Craponne Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Ce sentier nature vous conduit à la découverte d’un vallon typique de l’ouest lyonnais. Le « grand moulin » est devenu en 1997 un centre d’initiation à l’environnement, lieu d’éducation de pédagogie et d’observation permanent du milieu naturel.

http://www.grandlyon.com/ +33 4 78 57 82 82

English :

This nature trail leads you to the discovery of a typical valley in the west of Lyon. In 1997, the « grand moulin » became a centre for environmental education, a place for teaching and permanent observation of the natural environment.

Deutsch :

Dieser Naturpfad führt Sie zur Entdeckung eines typischen Tals im Westen Lyons. Die « große Mühle » wurde 1997 zu einem Zentrum für die Einführung in die Umwelt, einem Ort der Erziehung, der Pädagogik und der ständigen Beobachtung der natürlichen Umgebung.

Italiano :

Questo percorso naturalistico vi porta alla scoperta di una tipica valle a ovest di Lione. Nel 1997, il « Grand Moulin » è diventato un centro di educazione ambientale, un luogo di educazione e osservazione permanente dell’ambiente naturale.

Español :

Este sendero natural le lleva a descubrir un valle típico del oeste de Lyon. En 1997, el « Grand Moulin » se convirtió en un centro de educación medioambiental, un lugar de educación y observación permanente del entorno natural.

