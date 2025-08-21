Le Serger Hardivillers Oise
Le Serger Hardivillers Oise vendredi 1 mai 2026.
Le Serger A pieds Facile
Le Serger parking de l’église, rue St Pierre 60120 Hardivillers Oise Hauts-de-France
Durée : 120 Distance : 7200.0 Tarif :
Balade autour du charmant village d’Hardivillers
Facile
English : Le Serger
Stroll around the charming village of Hardivillers
Deutsch : Le Serger
Spaziergang rund um das charmante Dorf Hardivillers
Italiano :
Una passeggiata nell’affascinante villaggio di Hardivillers
Español : Le Serger
Un paseo por el encantador pueblo de Hardivillers
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-04 par SIM Hauts-de-France