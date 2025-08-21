Le Serger Hardivillers Oise

Le Serger A pieds Facile

Le Serger parking de l’église, rue St Pierre 60120 Hardivillers Oise Hauts-de-France

Durée : 120 Distance : 7200.0 Tarif :

Balade autour du charmant village d’Hardivillers

Facile

English : Le Serger

Stroll around the charming village of Hardivillers

Deutsch : Le Serger

Spaziergang rund um das charmante Dorf Hardivillers

Italiano :

Una passeggiata nell’affascinante villaggio di Hardivillers

Español : Le Serger

Un paseo por el encantador pueblo de Hardivillers

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-04 par SIM Hauts-de-France