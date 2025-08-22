Le serre de Pradal VTT n°13 Rousses Lozère

Le serre de Pradal VTT n°13 VTT de descente Difficulté moyenne

Le serre de Pradal VTT n°13 Le village 48400 Rousses Lozère Occitanie

Durée : 120 Distance : 13470.0 Tarif :

Malgré son dénivelé, cet itinéraire est de difficulté moyenne car la principale ascension s’effectue par la route. Par contre, il comporte de superbes parties en monotrace qui en font un parcours propice à une magnifique partie de VTT.

http://www.cevennes-gorges-du-tarn.com/ +33 4 66 45 01 14

English :

Despite its altitude difference, this route is of medium difficulty, as the main ascent is by road. On the other hand, there are some superb single-track sections, making it an ideal route for some superb mountain biking.

Deutsch :

Trotz des Höhenunterschieds ist diese Route mittelschwer, da der Hauptanstieg über die Straße erfolgt. Dafür gibt es einige schöne einspurige Abschnitte, die die Strecke zu einem herrlichen Mountainbike-Trip machen.

Italiano :

Nonostante il dislivello, questo percorso è di difficoltà moderata, poiché la salita principale è su strada. D’altra parte, ci sono alcuni superbi tratti di single-track, che lo rendono un percorso ideale per una superba mountain bike.

Español :

A pesar de su desnivel, esta ruta es de dificultad moderada, ya que el ascenso principal se realiza por carretera. Por otro lado, hay algunos tramos magníficos de single-track, lo que la convierte en una ruta ideal para practicar un magnífico ciclismo de montaña.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère