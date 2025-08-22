Le Sylvatorium Mont-Dore Puy-de-Dôme
Le Sylvatorium
Le Sylvatorium Salon du Capucin 63240 Mont-Dore Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Le Sylvatorium est un parcours d’éveil de vos sens dans la forêt du Capucin.
Ralentir, respirer, ressentir venez découvrir les bienfaits des arbres.
1er sentier sylvatique de France.
https://lemontdore.fr/activites/le-sylvatorium +33 4 73 65 20 21
English :
1st sylvatic trail in France.
Slow down, breathe, feel: come and discover the benefits of trees.
The sylvatorium is a trail to awaken your senses in the Capucin forest.
Deutsch :
Das Sylvatorium ist ein Parcours zur Erweckung Ihrer Sinne im Wald von Capucin.
Verlangsamen, atmen, fühlen: Entdecken Sie die wohltuende Wirkung der Bäume.
erster Sylvatoriumspfad in Frankreich.
Italiano :
Il Sylvatorium è un percorso per risvegliare i sensi nella foresta di Capucin.
Rallentare, respirare, sentire: venite a scoprire i benefici degli alberi.
il 1° sentiero forestale della Francia.
Español :
El Sylvatorium es un sendero para despertar los sentidos en el bosque de Capucin.
Desacelere, respire, sienta: venga a descubrir los beneficios de los árboles.
el primer sendero forestal de Francia.
