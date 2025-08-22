Le Sylvatorium Mont-Dore Puy-de-Dôme

Le Sylvatorium

Le Sylvatorium Salon du Capucin 63240 Mont-Dore Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Le Sylvatorium est un parcours d’éveil de vos sens dans la forêt du Capucin.

Ralentir, respirer, ressentir venez découvrir les bienfaits des arbres.

1er sentier sylvatique de France.

https://lemontdore.fr/activites/le-sylvatorium +33 4 73 65 20 21

English :

1st sylvatic trail in France.

Slow down, breathe, feel: come and discover the benefits of trees.

The sylvatorium is a trail to awaken your senses in the Capucin forest.

Deutsch :

Das Sylvatorium ist ein Parcours zur Erweckung Ihrer Sinne im Wald von Capucin.

Verlangsamen, atmen, fühlen: Entdecken Sie die wohltuende Wirkung der Bäume.

erster Sylvatoriumspfad in Frankreich.

Italiano :

Il Sylvatorium è un percorso per risvegliare i sensi nella foresta di Capucin.

Rallentare, respirare, sentire: venite a scoprire i benefici degli alberi.

il 1° sentiero forestale della Francia.

Español :

El Sylvatorium es un sendero para despertar los sentidos en el bosque de Capucin.

Desacelere, respire, sienta: venga a descubrir los beneficios de los árboles.

el primer sendero forestal de Francia.

