Le Tarn (No-kill) Comprégnac Aveyron
Le Tarn (No-kill) Comprégnac Aveyron vendredi 1 mai 2026.
Le Tarn (No-kill)
Le Tarn (No-kill) 12100 Comprégnac Aveyron Occitanie
Un parcours à poissons trophées c’est la plus grosse rivière du sud Aveyron.
English :
A trophy fish course: it is the biggest river in the south Aveyron.
Deutsch :
Eine Strecke mit Trophäenfischen: Dies ist der größte Fluss im südlichen Aveyron.
Italiano :
Un percorso per pesci da trofeo: questo è il fiume più grande dell’Aveyron meridionale.
Español :
Un curso de peces de trofeo: este es el río más grande del sur del Aveyron.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-12-09 par ADT Aveyron