Le TDS Vélo -Tour du Sundgau à Vélo Dannemarie Haut-Rhin

Le TDS Vélo -Tour du Sundgau à Vélo Dannemarie Haut-Rhin vendredi 1 août 2025.

Le TDS Vélo -Tour du Sundgau à Vélo

Le TDS Vélo -Tour du Sundgau à Vélo Rue du Canal 68210 Dannemarie Haut-Rhin Grand Est

Durée : 800 Distance : 125000.0 Tarif :

Le TDS vélo est une boucle de 125km à réaliser en vélo pour découvrir le Sundgau.

http://www.sundgau-sudalsace.fr/ +33 3 89 40 02 90

English :

The TDS vélo is a 125km loop to discover the Sundgau region by bike.

Deutsch :

Der TDS Fahrrad ist eine 125 km lange Schleife, die Sie mit dem Fahrrad zurücklegen können, um den Sundgau zu entdecken.

Italiano :

Il TDS Cycling Tour è un tour ciclistico di 125 km nel Sundgau.

Español :

La TDS Cycling Tour es una ruta ciclista de 125 km por el Sundgau.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-07 par Système d’informations touristique Alsace