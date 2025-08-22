Le temps perdu Chassemy Aisne

Le temps perdu A pieds

Le temps perdu Place de la mairie de Chassemy 02370 Chassemy Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Entre les deux vallées de l’Aisne et de la Vesle, on peut voir les boves , ces grottes creusées près de Notre-Dame-des-Boves, et profiter d’une vue panoramique sur les villages alentours.

English :

Between the two valleys of the Aisne and the Vesle, you can see the boves , the caves dug out near Notre-Dame-des-Boves, and enjoy a panoramic view of the surrounding villages.

Deutsch :

Zwischen den beiden Tälern der Aisne und der Vesle kann man die Boves , die ausgehöhlten Höhlen bei Notre-Dame-des-Boves, sehen und einen Panoramablick auf die umliegenden Dörfer genießen.

Italiano :

Tra le due valli dell’Aisne e della Vesle, si possono vedere le boves , le grotte scavate vicino a Notre-Dame-des-Boves, e godere di una vista panoramica sui villaggi circostanti.

Español :

Entre los dos valles del Aisne y del Vesle, podrá ver las boves , las cuevas excavadas cerca de Notre-Dame-des-Boves, y disfrutar de una vista panorámica de los pueblos de los alrededores.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2009-07-03 par Agence Aisne Tourisme