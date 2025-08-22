Le Tensonnieu VTT n°10 Massegros Causses Gorges Lozère

Le Tensonnieu VTT n°10 VTT de descente Facile

Le Tensonnieu VTT n°10 place de la mairie 48500 Massegros Causses Gorges Lozère Occitanie

Durée : 90 Distance : 11060.0

Circuit facile au départ du Massegros jusqu’au petit hameau du Tensonnieu.Circuit VTT N°10 (balisage bleu)

Facile

http://www.aubrac-gorgesdutarn.com/ +33 4 66 48 88 08

English :

Easy route from Le Massegros to the small hamlet of Tensonnieu.MTB route N°10 (blue markings)

Deutsch :

Leichte Tour von Massegros bis zum kleinen Weiler Tensonnieu.Mountainbike-Route Nr. 10 (blaue Markierung)

Italiano :

Percorso facile da Le Massegros alla piccola frazione di Tensonnieu.Percorso MTB N°10 (segnaletica blu)

Español :

Ruta fácil de Le Massegros a la pequeña aldea de Tensonnieu.Ruta BTT N°10 (marcas azules)

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère