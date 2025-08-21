Le théâtre de verdure Breuil-le-Vert Oise

Le théâtre de verdure En VTT Très facile

Le théâtre de verdure Parking du théâtre de verdure, rue Pierre Haute-Pottier 60600 Breuil-le-Vert Oise Hauts-de-France

Durée : 195 Distance : 14000.0 Tarif :

Du contemporain théâtre de verdure du parc sportif de Breuil-le-Vert à la silhouette du donjon, emblématique de la vieille ville de Clermont, vous aurez le loisir de découvrir les bourgs et hameaux de l’ancien comté de Clermont. Au programme berges de la Brèche, champs, bois et anciens vignobles pour le volet bucolique et agricole ; Porte de Nointel, hôtel de ville, donjon et église Saint-Samson (bel ensemble datant du XIIIe et XIVe siècle) puis château de la Motte et calvaires… pour le patrimoine bâti.

Très facile

English : Le théâtre de verdure

From the contemporary green theatre of the Breuil-le-Vert sports park to the silhouette of the dungeon, emblematic of the old town of Clermont, you will have the opportunity to discover the towns and hamlets of the former county of Clermont. On the programme: the banks of the Brèche, fields, woods and old vineyards for the bucolic and agricultural side; Porte de Nointel, town hall, keep and Saint-Samson church (a beautiful complex dating from the 13th and 14th centuries), then Château de la Motte and Calvaries… for the built heritage.

Deutsch : Le théâtre de verdure

Vom zeitgenössischen grünen Theater des Sportparks Breuil-le-Vert bis zur Silhouette des Donjons, dem Wahrzeichen der Altstadt von Clermont, haben Sie die Möglichkeit, die Dörfer und Weiler der ehemaligen Grafschaft Clermont zu entdecken. Auf dem Programm stehen die Ufer der Brèche, Felder, Wälder und alte Weinberge für die Landschaft und die Landwirtschaft, die Porte de Nointel, das Rathaus, der Bergfried und die Kirche Saint-Samson (ein schönes Ensemble aus dem 13. und 14. Jahrhundert) sowie das Château de la Motte und die Kalvarienberge… für das bauliche Erbe.

Italiano :

Dal teatro verde contemporaneo del parco sportivo di Breuil-le-Vert alla sagoma del torrione, emblema della città vecchia di Clermont, avrete l’opportunità di scoprire le città e le frazioni dell’antica contea di Clermont. In programma: le rive della Brèche, i campi, i boschi e i vecchi vigneti per l’aspetto bucolico e agricolo; la Porte de Nointel, il municipio, il torrione e la chiesa di Saint-Samson (un bell’insieme risalente al XIII e XIV secolo), poi il Château de la Motte e i calvari per il patrimonio edilizio.

Español : Le théâtre de verdure

Desde el contemporáneo teatro verde del parque deportivo de Breuil-le-Vert hasta la silueta de la torre del homenaje, emblemática de la antigua ciudad de Clermont, tendrá la oportunidad de descubrir los pueblos y aldeas del antiguo condado de Clermont. En el programa: las orillas del Brèche, los campos, los bosques y los antiguos viñedos para el aspecto bucólico y agrícola; la Puerta de Nointel, el ayuntamiento, la torre del homenaje y la iglesia de Saint-Samson (un bello conjunto que data de los siglos XIII y XIV), y luego el Castillo de la Motte y los calvarios… para el patrimonio construido.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France