Le Tillet Cires-lès-Mello Oise

Le Tillet A pieds Facile

Le Tillet Rue du Bosquet Caron, le Tillet 60660 Cires-lès-Mello Oise Hauts-de-France

Durée : 105 Distance : 6700.0 Tarif :

Trajet assez court mais qui vous fera découvrir, dans le hameau, de vieilles bâtisses dont le pavillon du Tillet.

Facile

English : Le Tillet

The route is fairly short, but will take you through the hamlet’s old buildings, including the Pavillon du Tillet.

Deutsch : Le Tillet

Recht kurze Strecke, auf der Sie aber in dem Weiler alte Gebäude wie den Pavillon du Tillet entdecken werden.

Italiano :

Il percorso è abbastanza breve ma vi porterà attraverso il borgo, dove scoprirete alcuni edifici antichi, tra cui il Pavillon du Tillet.

Español : Le Tillet

La ruta es bastante corta pero le llevará a través de la aldea, donde descubrirá algunos edificios antiguos, incluido el Pavillon du Tillet.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France