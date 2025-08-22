Le toit des Cévennes VTT n°14 Rousses Lozère

Le toit des Cévennes VTT n°14 VTT de descente Difficile

Le toit des Cévennes VTT n°14 48400 Rousses Lozère Occitanie

Durée : 180 Distance : 22811.0 Tarif :

Un tour d’horizon s’impose au col de Salidès. Entre Aigoual, Cévennes et Causses un panorama à 360° !

Difficile

http://www.cevennes-gorges-du-tarn.com/ +33 4 66 45 01 14

English :

The Col de Salidès is a must-see. Between Aigoual, Cévennes and Causses, a 360° panorama!

Deutsch :

Auf dem Col de Salidès lohnt es sich, einen Blick auf den Horizont zu werfen. Zwischen Aigoual, Cevennen und Causses ein 360°-Panorama!

Italiano :

Il Col de Salidès è il luogo ideale per ammirare il paesaggio. Tra Aigoual, Cévennes e Causses, un panorama a 360°!

Español :

El Col de Salidès es el lugar perfecto para disfrutar del paisaje. Entre Aigoual, Cévennes y Causses, ¡un panorama de 360°!

