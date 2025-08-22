Le Tortillard Le Mesnil-sur-Bulles Oise

Le Tortillard A pieds Facile

Le Tortillard Parking de la place de l’Eglise St Sébastien 60130 Le Mesnil-sur-Bulles Oise Hauts-de-France

Durée : 210 Distance : 10000.0 Tarif :

Cette balade contourne la moitié du village sur le GR124 qui correspond à l’ancienne voie romaine. Tout au long du chemin, et surtout sur les hauteurs des plaines, plusieurs points de vue sur des kms à la ronde.

Sur ce parcours ou à proximité, vous allez découvrir

– l’Eglise St Sébastien reconstruite en 1831 avec des Pierres de l’Ancienne Abbaye de St Just En Chaussée,

– Derrière l’Eglise, une place joliment agencé et fleurie,

– Dans la ruelle derrière la place un des 3 calvaires du village,

– Proche de l’Eglise dans la rue de Picardie, un ancien puit,

– A proximité également le monument aux morts avec une statue de soldat.

En arrivant sur Bulles, visu sur le calvaire de la Croix St Lâdre (St Patron des Lépreux) située en face du cimetière, il marque l’emplacement de l’ancienne chapelle et d’une léproserie (également appelé maladerie ou ladrerie), lieu d’isolement et de prise en charge des maladies et de la Lèpre (encore présente en 1760).

Bulles a connu les civilisations gallo romaines et mérovingiennes, sa charte communale date de 1181.

English : Le Tortillard

This walk goes around half of the village on the GR124 which corresponds to the old Roman road. All along the way, and especially on the heights of the plains, there are several viewpoints for miles around

On this route or nearby, you will discover

– the Church of St Sebastien rebuilt in 1831 with stones from the old Abbey of St Just En Chaussée,

– Behind the church, a beautifully laid out square with flowers,

– In the alley behind the square: one of the 3 calvaries of the village,

– Near the church in the rue de Picardie, an old well,

– Nearby is the war memorial with a statue of a soldier.

On arriving in Bulles, you can see the Calvary of the Cross of St Lâdre (Patron Saint of Lepers) located opposite the cemetery, it marks the location of the old chapel and a leper colony (also called a maladerie or ladrerie ), a place of isolation and care for diseases and leprosy (still present in 1760).

Bulles has known Gallo-Roman and Merovingian civilizations, its communal charter dates from 1181.

Deutsch : Le Tortillard

Diese Wanderung führt um das halbe Dorf herum auf dem GR124, der dem alten römischen Weg entspricht. Entlang des Weges und vor allem auf den Anhöhen der Ebenen gibt es mehrere Aussichtspunkte, von denen aus Sie kilometerweit sehen können

Auf diesem Weg oder in der Nähe werden Sie entdecken

– die Kirche St Sébastien, die 1831 mit Steinen aus der ehemaligen Abtei von St Just En Chaussée wieder aufgebaut wurde,

– Hinter der Kirche befindet sich ein schön gestalteter Platz mit Blumen,

– In der Gasse hinter dem Platz: einer der drei Kalvarienberge des Dorfes,

– In der Nähe der Kirche, in der Rue de Picardie, befindet sich ein alter Brunnen,

– In der Nähe befindet sich auch das Kriegsdenkmal mit der Statue eines Soldaten.

Wenn Sie in Bulles ankommen, blicken Sie auf den Kalvarienberg Croix St Lâdre (Schutzpatron der Leprakranken) gegenüber dem Friedhof. Er markiert den Standort der alten Kapelle und einer Leprastation (auch Maladerie oder Ladrerie genannt), einem Ort der Isolation und der Behandlung von Krankheiten und der Lepra (die 1760 noch vorhanden war).

Bulles hat die gallorömische und merowingische Zivilisation durchlaufen und seine Gemeindeurkunde stammt aus dem Jahr 1181.

Italiano :

Questa passeggiata gira intorno a metà del villaggio sul GR124, che corrisponde all’antica strada romana. Lungo tutto il percorso, e soprattutto sulle alture della pianura, ci sono diversi punti panoramici per chilometri e chilometri

Su questo percorso o nelle vicinanze, potrete scoprire

– la chiesa di St Sébastien, ricostruita nel 1831 con pietre provenienti dall’antica abbazia di St Just En Chaussée,

– Dietro la chiesa, una bella piazza fiorita,

– Nel vicolo dietro la piazza: uno dei 3 calvari del villaggio,

– Vicino alla chiesa in rue de Picardie, un vecchio pozzo,

– Nelle vicinanze si trova il monumento ai caduti con la statua di un soldato.

Arrivando a Bulles, si può vedere il Calvario della Croce di Santa Lâdre (patrona dei lebbrosi) situato di fronte al cimitero, che segna il sito dell’antica cappella e di un lebbrosario (chiamato anche maladerie o ladrerie ), un luogo dove venivano isolate e curate le malattie e la lebbra (ancora presente nel 1760).

Bulles ha conosciuto le civiltà gallo-romana e merovingia, il suo statuto comunale risale al 1181.

Español : Le Tortillard

Este paseo rodea la mitad del pueblo por el GR124, que corresponde a la antigua calzada romana. A lo largo del camino, y sobre todo en las alturas de las llanuras, hay varios miradores en kilómetros a la redonda

En esta ruta o en sus alrededores, descubrirá

– la iglesia de San Sebastián, reconstruida en 1831 con piedras de la antigua abadía de San Justo en Chaussée,

– Detrás de la iglesia, una bonita plaza con flores,

– En el callejón detrás de la plaza: uno de los 3 calvarios del pueblo,

– Cerca de la iglesia, en la calle de Picardie, un viejo pozo,

– Cerca se encuentra el monumento a la guerra con una estatua de un soldado.

Al llegar a Bulles, podrá ver el Calvario de la Cruz de Santa Lâdre (patrona de los leprosos) situado frente al cementerio, que marca el emplazamiento de la antigua capilla y de una leprosería (también llamada maladerie o ladrerie ), lugar donde se aislaban y trataban las enfermedades y la lepra (todavía presente en 1760).

Bulles ha conocido las civilizaciones galo-romana y merovingia, su carta comunal data de 1181.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-09 par SIM Hauts-de-France