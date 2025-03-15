Le tòs de la Courade Bescat Pyrénées-Atlantiques

Cette boucle facile vous invite à la découverte de la moraine de l’ancien glacier d’Ossau entre les villages de Bescat et Sévignacq. Elle s’apprécie tout particulièrement par temps chaud, la presque totalité du parcours étant située en sous-bois.

+33 5 59 05 31 41

English : Le tòs de la Courade

This easy loop invites you to discover the moraine of the ancient Ossau glacier between the villages of Bescat and Sévignacq. It is particularly enjoyable in warm weather, as most of the route is in undergrowth.

Deutsch : Le tòs de la Courade

Dieser leichte Rundweg lädt Sie dazu ein, die Moränen des ehemaligen Ossau-Gletschers zwischen den Dörfern Bescat und Sévignacq zu entdecken. Der Weg ist besonders bei warmem Wetter zu empfehlen, da fast die gesamte Strecke im Unterholz verläuft.

Italiano :

Questo facile anello invita a esplorare la morena dell’antico ghiacciaio di Ossau tra i villaggi di Bescat e Sévignacq. È particolarmente piacevole nella stagione calda, poiché la maggior parte del percorso si snoda nel sottobosco.

Español : Le tòs de la Courade

Este bucle fácil invita a explorar la morrena del antiguo glaciar de Ossau, entre los pueblos de Bescat y Sévignacq. Es especialmente agradable cuando hace calor, ya que la mayor parte del recorrido transcurre entre maleza.

