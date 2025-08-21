Le tour d’Argenlieu Avrechy Oise

Le tour d’Argenlieu A pieds Facile

Le tour d’Argenlieu Rue de la Croix Adam 60130 Avrechy Oise Hauts-de-France

Durée : 120 Distance : 7000.0 Tarif :

Découverte d’un des Hameaux d’Avrechy Argenlieu nommé en 1197 Hargentu . Une petite balade qui permettra de le découvrir à travers les rues fleuries et les chemins de plaine. C’est sur les hauteurs des plaines que des points de vues permettent de voir l’ensemble du village. Profiter ce cette balade, de l’air pur de la campagne en allant dans le parc près de la salle des fêtes pour pique niquer à l’ancienne nappe au sol , à proximité des plantations florales qui montrent leurs belles couleurs au printemps, des arbres colorés au bord du bruit reposant de l’Arré en éveil.

Sur votre parcours, la découverte du patrimoine du village

– L’église St Lucien classée Monument Historique, avec le tombeau de l’Amiral Thierry d’Argenlieu, à proximité du cimetière avec son jardin du souvenir, son calvaire et ses stèles honorifiques,

– La mairie en briques rouges avec en face des créations florales et décoratives,

– La ferme du parc d’Argenlieu avec ses piliers d’origine de chaque coté du portail d’entrée,

– L’allée d’arbres sous forme de tunnel qui mène au parc du château d’Argenlieu avec un ancien puit à l’entrée,

– Les pavillons d’entrée de l’ancien château d’Argenlieu qui a été démoli sous la révolution, et où subsiste deux ailes habitables d’origine en bon état, et les commerces sur l’avenue Thierry d’Argenlieu avec une boulangerie, un café, un restaurant…

Facile

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le tour d’Argenlieu

Discover one of Avrechy’s hamlets, Argenlieu , named Hargentu in 1197. A short stroll through the flower-filled streets and paths of the plain. From the heights of the plains, you’ll be able to see the whole village from a number of vantage points. Take advantage of this stroll to enjoy the fresh country air in the park near the village hall, where you can picnic the old-fashioned way, near the flower beds that show off their beautiful colors in spring, and the colorful trees beside the relaxing sound of the Arré awakening.

Discover the village’s heritage along the way:

– The Monument Historique church of St Lucien, with the tomb of Admiral Thierry d’Argenlieu, near the cemetery with its memorial garden, calvary and honorary steles,

– The red-brick town hall, with floral and decorative creations opposite,

– The farmhouse in Parc d’Argenlieu, with its original pillars on either side of the entrance gate,

– The tunnel-like avenue of trees leading to the park of Château d’Argenlieu, with an old well at the entrance,

– The entrance pavilions of the former Château d’Argenlieu, demolished during the French Revolution, where two original living wings remain in good condition, and the shops on Avenue Thierry d’Argenlieu with a bakery, café, restaurant…

Deutsch : Le tour d’Argenlieu

Entdecken Sie einen der Weiler von Avrechy Argenlieu , der 1197 Hargentu genannt wurde. Auf einem kleinen Spaziergang können Sie ihn durch die blumengeschmückten Straßen und über die Wege der Ebene entdecken. Auf den Anhöhen der Ebenen gibt es Aussichtspunkte, von denen aus Sie das gesamte Dorf überblicken können. Genießen Sie auf diesem Spaziergang die reine Landluft, indem Sie in den Park in der Nähe des Festsaals gehen, um nach alter Art mit Tischdecke auf dem Boden zu picknicken, in der Nähe der Blumenpflanzungen, die im Frühling ihre schönen Farben zeigen, und der bunten Bäume am Rand des erholsamen Rauschens des erwachenden Arré.

Auf Ihrem Weg entdecken Sie das Kulturerbe des Dorfes

– Die als historisches Monument klassifizierte Kirche St Lucien mit dem Grabmal von Admiral Thierry d’Argenlieu, in der Nähe des Friedhofs mit seinem Garten der Erinnerung, seinem Kalvarienberg und seinen Ehrenstelen,

– Das Rathaus aus roten Backsteinen mit gegenüberliegenden Kreationen aus Blumen und Dekorationen,

– Das Bauernhaus im Parc d’Argenlieu mit seinen originalen Säulen auf beiden Seiten des Eingangstors,

– Die tunnelartige Baumallee, die zum Park des Schlosses d’Argenlieu führt, mit einem alten Brunnen am Eingang,

– Die Eingangspavillons des ehemaligen Schlosses d’Argenlieu, das während der Revolution abgerissen wurde und in dem noch zwei bewohnbare Originalflügel in gutem Zustand erhalten sind, und die Geschäfte an der Avenue Thierry d’Argenlieu mit einer Bäckerei, einem Café, einem Restaurant…

Italiano :

Scoprite una delle frazioni di Avrechy, Argenlieu , chiamata Hargentu nel 1197. Una breve passeggiata tra le strade e i sentieri fioriti della pianura. Dalle alture della pianura, ci sono punti panoramici da cui si può vedere l’intero villaggio. Approfittate di questa passeggiata e godetevi l’aria fresca della campagna andando al parco vicino al municipio per un picnic all’antica, vicino alle aiuole che in primavera mostrano i loro splendidi colori e agli alberi colorati accanto al suono rilassante dell’Arré al suo risveglio.

Durante il percorso, scoprite il patrimonio del villaggio:

– La chiesa di St Lucien, classificata come Monumento Storico, con la tomba dell’ammiraglio Thierry d’Argenlieu, vicino al cimitero con il suo giardino della memoria, il suo calvario e le sue stele onorarie,

– Il municipio in mattoni rossi con le sue creazioni floreali e decorative di fronte,

– La fattoria del Parco d’Argenlieu, con i suoi pilastri originali ai lati del cancello d’ingresso,

– Il viale alberato a forma di galleria che conduce al parco del Castello d’Argenlieu, con un antico pozzo all’ingresso,

– I padiglioni d’ingresso dell’antico Château d’Argenlieu, demolito durante la Rivoluzione francese, di cui rimangono due ali abitative originali in buono stato, e i negozi dell’Avenue Thierry d’Argenlieu con panetteria, caffè e ristorante…

Español : Le tour d’Argenlieu

Descubra una de las aldeas de Avrechy, Argenlieu , llamada Hargentu en 1197. Un corto paseo por las calles llenas de flores y los caminos de la llanura. Desde las alturas de la llanura, hay miradores desde los que se puede contemplar todo el pueblo. Aproveche este paseo para disfrutar del aire fresco del campo yendo al parque cercano al ayuntamiento para hacer un picnic a la antigua usanza, cerca de los parterres que lucen sus bellos colores en primavera y de los árboles de colores junto al relajante sonido del Arré al despertar.

De camino, descubra el patrimonio del pueblo:

– La iglesia de St Lucien, declarada Monumento Histórico, con la tumba del almirante Thierry d’Argenlieu, cerca del cementerio con su jardín del recuerdo, su calvario y sus estelas honoríficas,

– El ayuntamiento de ladrillo rojo con sus creaciones florales y decorativas enfrente,

– La granja del Parque de Argenlieu, con sus pilares originales a ambos lados de la puerta de entrada,

– La avenida de árboles en forma de túnel que conduce al recinto del castillo de Argenlieu, con un antiguo pozo a la entrada,

– Los pabellones de entrada del antiguo castillo de Argenlieu, demolido durante la Revolución Francesa, donde se conservan en buen estado dos alas habitables originales, y las tiendas de la avenida Thierry d’Argenlieu con una panadería, un café y un restaurante…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France