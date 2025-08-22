Le Tour de Bailleval (parcours 3) Bailleval Oise

Le Tour de Bailleval (parcours 3) A pieds Difficulté moyenne

Le Tour de Bailleval (parcours 3) Ecole Daniel Ourth, Ruelle du Jardin des Prothais 60140 Bailleval Oise Hauts-de-France

Durée : 150 Distance : 8400.0 Tarif :

Ce parcours vous permet de découvrir la commune de Baillevalet ses différents hameaux.

Suivre le fléchage Parcours 3 .

Difficulté moyenne

English : Le Tour de Bailleval (parcours 3)

This trail allows you to discover the commune of Baillevalet and its various hamlets.

Follow the Parcours 3 signs.

Deutsch : Le Tour de Bailleval (parcours 3)

Auf dieser Strecke können Sie die Gemeinde Baillevalet mit ihren verschiedenen Weilern erkunden.

Folgen Sie der Beschilderung Parcours 3 .

Italiano :

Questo sentiero attraversa il comune di Bailleval e le sue varie frazioni.

Seguire le indicazioni per Parcours 3 .

Español : Le Tour de Bailleval (parcours 3)

Este sendero atraviesa el municipio de Bailleval y sus distintas aldeas.

Siga las indicaciones hacia Parcours 3 .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France