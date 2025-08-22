Le Tour de Bailleval (parcours 3) Bailleval Oise
vendredi 1 mai 2026.
A pieds Difficulté moyenne
Ecole Daniel Ourth, Ruelle du Jardin des Prothais 60140 Bailleval Oise Hauts-de-France
Durée : 150 Distance : 8400.0 Tarif :
Ce parcours vous permet de découvrir la commune de Baillevalet ses différents hameaux.
Suivre le fléchage Parcours 3 .
Difficulté moyenne
English : Le Tour de Bailleval (parcours 3)
This trail allows you to discover the commune of Baillevalet and its various hamlets.
Follow the Parcours 3 signs.
Deutsch : Le Tour de Bailleval (parcours 3)
Auf dieser Strecke können Sie die Gemeinde Baillevalet mit ihren verschiedenen Weilern erkunden.
Folgen Sie der Beschilderung Parcours 3 .
Italiano :
Questo sentiero attraversa il comune di Bailleval e le sue varie frazioni.
Seguire le indicazioni per Parcours 3 .
Español : Le Tour de Bailleval (parcours 3)
Este sendero atraviesa el municipio de Bailleval y sus distintas aldeas.
Siga las indicaciones hacia Parcours 3 .
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France