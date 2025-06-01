Le Tour de Bourgogne à vélo, section du Canal du Nivernais (V51) Saint-Léger-des-Vignes Nièvre

Le Tour de Bourgogne à vélo chemine durant 174 km de Saint-Léger-des-Vignes à Auxerre. Il emprunte principalement le chemin de halage du canal du Nivernais, exclusivement dédié aux piétons, vélos ou tout engin non motorisé, et quelques petites routes secondaires.

https://www.canal-du-nivernais.com/ +33 3 86 25 27 23

English :

The Tour de Bourgogne à vélo runs for 174 km from Saint-Léger-des-Vignes to Auxerre. It mainly follows the towpath of the Canal du Nivernais, exclusively dedicated to pedestrians, bicycles and non-motorized vehicles, and a few smaller secondary roads.

Deutsch :

Die Tour de Bourgogne à vélo führt auf 174 km von Saint-Léger-des-Vignes nach Auxerre. Sie verläuft hauptsächlich auf dem Treidelpfad des Canal du Nivernais, der ausschließlich Fußgängern, Fahrrädern und anderen nicht motorisierten Fahrzeugen vorbehalten ist, sowie auf einigen kleinen Nebenstraßen.

Italiano :

Il Tour de Bourgogne à vélo si snoda per 174 km da Saint-Léger-des-Vignes ad Auxerre. Segue principalmente l’alzaia del Canal du Nivernais, riservata esclusivamente a pedoni, ciclisti e veicoli non motorizzati, oltre a una serie di strade secondarie.

Español :

El Tour de Bourgogne à vélo recorre 174 km desde Saint-Léger-des-Vignes hasta Auxerre. Recorre principalmente el camino de sirga del Canal du Nivernais, reservado exclusivamente a peatones, ciclistas y vehículos no motorizados, así como varias carreteras secundarias.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-08 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data