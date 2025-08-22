Le Tour de la Grande Casse Étape 3 Refuge de la Leisse Refuge des Barmettes Pralognan-la-Vanoise Savoie

Le Tour de la Grande Casse Étape 3 Refuge de la Leisse Refuge des Barmettes

Le Tour de la Grande Casse Étape 3 Refuge de la Leisse Refuge des Barmettes 73710 Pralognan-la-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Le Tour de la Grande Casse est une randonnée emblématique de la Vanoise, elle offre des points de vue et des paysages magnifiques !

English : Le Tour de la Grande Casse Stage 3: Leisse Refuge Barmettes Refuge

The Tour de la Grande Casse is an emblematic hike in the Vanoise, offering magnificent views and scenery !

Deutsch :

Die Tour de la Grande Casse ist eine symbolträchtige Wanderung in der Vanoise. Sie bietet wunderschöne Aussichtspunkte und Landschaften!

Italiano :

Il Tour de la Grande Casse è un’escursione emblematica della Vanoise, che offre panorami e scenari magnifici!

Español : Le Tour de la Grande Casse Escenario 3: Refugio de la Leisse Refugio des Barmettes

La Tour de la Grande Casse es una excursión emblemática de la Vanoise que ofrece magníficas vistas y paisajes.

