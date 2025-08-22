Le Tour de la Grande Casse Randonnée pédestre en itinérance de 5 jours Pralognan-la-Vanoise Savoie

Le Tour de la Grande Casse Randonnée pédestre en itinérance de 5 jours

Le Tour de la Grande Casse Randonnée pédestre en itinérance de 5 jours 73710 Pralognan-la-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Le Tour de la Grande Casse est une randonnée emblématique de la Vanoise, elle offre des points de vue et des paysages magnifiques !



Attention, le départ se fait du parking de Laisonnay-d’en-Bas situé à Champagny-en-Vanoise !

https://www.pralognan.com/ +33 4 79 08 79 08

English : Tour de la Grande Casse 5-day walking tour

The Tour de la Grande Casse is an emblematic hike in the Vanoise, offering magnificent views and scenery !



Please note, departure is from the Laisonnay-d’en-Bas car park located in Champagny-en-Vanoise!

Deutsch :

Die Tour de la Grande Casse ist eine symbolträchtige Wanderung in der Vanoise. Sie bietet wunderschöne Aussichtspunkte und Landschaften!



Achtung, der Start erfolgt vom Parkplatz Laisonnay-d’en-Bas, der sich in Champagny-en-Vanoise befindet!

Italiano :

Il Tour de la Grande Casse è un’escursione emblematica della Vanoise, che offre panorami e scenari magnifici!



Si ricorda che il tour parte dal parcheggio di Laisonnay-d’en-Bas a Champagny-en-Vanoise!

Español : Tour de la Grande Casse a pie de 5 días

La Tour de la Grande Casse es una excursión emblemática de la Vanoise que ofrece magníficas vistas y paisajes.



¡Tenga en cuenta que la salida se realiza desde el aparcamiento de Laisonnay-d’en-Bas situado en Champagny-en-Vanoise!

