Le Tour de la Seine-Maritime à moto Rouen Seine-Maritime
Le Tour de la Seine-Maritime à moto Rouen Seine-Maritime vendredi 1 mai 2026.
Le Tour de la Seine-Maritime à moto
Le Tour de la Seine-Maritime à moto 76000 Rouen Seine-Maritime Normandie
Durée : Distance : 535000.0 Tarif :
Cet itinéraire, long de 535 kilomètres, vous permettra d’admirer à moto la diversité des paysages impressionnants de la Seine-Maritime, en faisant un tour complet du département !
English : Le Tour de la Seine-Maritime à moto
This 535-kilometre-long itinerary will allow you to admire the diversity of the impressive landscapes of the Seine-Maritime by motorbike, by taking a complete tour of the department!
Deutsch :
Auf dieser 535 Kilometer langen Route können Sie die vielfältigen und beeindruckenden Landschaften des Departements Seine-Maritime auf dem Motorrad bewundern und dabei eine komplette Rundfahrt durch das Departement machen!
Italiano :
Questo percorso di 535 chilometri vi permetterà di ammirare la diversità degli impressionanti paesaggi della Senna Marittima in sella alla vostra moto, facendo il giro del dipartimento!
Español :
Esta ruta de 535 kilómetros le permitirá admirar la diversidad de los impresionantes paisajes de Seine-Maritime en su moto, ¡dando la vuelta al departamento!
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Normandie Tourisme