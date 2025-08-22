Le Tour de la Seine-Maritime à Vélo Rouen Seine-Maritime

Le Tour de la Seine-Maritime à Vélo

Le Département de la Seine-Maritime aménage depuis plusieurs années des véloroutes et des voies vertes sur tout son territoire. Ces itinéraires contigus permettent à nos touristes à vélo d’admirer la diversité de nos paysages impressionnants dans le cadre d’un tour complet de la Seine-Maritime.Au départ de Rouen, Capitale historique de la Normandie, votre boucle de 325 kilomètres vous emmène successivement à la découverte du Pays de Bray, de la Côte d’Albâtre et de la Vallée de la Seine pour revenir à votre point de départ.Rendez-vous vous est donc donné à la gare de Rouen. Direction Serqueux en train pour débuter votre parcours à vélo via l’Avenue Verte London-Paris, le célèbre itinéraire reliant les deux capitales européennes. En Seine-Maritime, c’est une véritable carte postale de la Normandie avec ses pommiers, ses vaches, fromages et produits laitiers, que nous vous invitons à découvrir.Les kilomètres parcourus vous emmènent tout droit vers Dieppe et les falaises de la Côte d’Albâtre. C’est parti pour un parcours sportif si vous choisissez de suivre la Véloroute du Littoral, ou bien plus doux en empruntant la Véloroute du Lin. A chacun son parcours et ses sites de visites traversées de villages de pêcheurs ou de champs de lin !Une fois arrivés au Havre, prenez le temps de découvrir la ville inscrite au patrimoine Mondial de l’UNESCO avant de remonter la vallée de la Seine, avec ses nombreuses abbayes, ses musées et autres sites culturels ayant donné naissance à l’Impressionnisme. Retour à Rouen, des images pleins la tête et des envies d’encore !

English : Le Tour de la Seine-Maritime à Vélo

The Seine-Maritime Department has been developing cycle routes and greenways throughout its territory for several years. These contiguous itineraries allow our cycling tourists to admire the diversity of our impressive landscapes as part of a complete tour of the Seine-Maritime. Starting from Rouen, the historic capital of Normandy, your 325-kilometre loop takes you successively to discover the Pays de Bray, the Côte d’Albâtre and the Seine Valley to return to your point of departure.Rendezvous is therefore given to you at the station in Rouen. Direction Serqueux by train to start your bike ride via the Avenue Verte London-Paris, the famous route linking the two European capitals. In Seine-Maritime, it is a real postcard of Normandy with its apple trees, cows, cheese and dairy products, which we invite you to discover.the kilometers you will ride take you straight to Dieppe and the cliffs of the Côte d’Albâtre. You can choose to follow the Véloroute du Littoral (Coastal Cycle Route) or the Véloroute du Lin (Linen Cycle Route) for a more gentle route. Once you arrive in Le Havre, take the time to discover the city listed as a UNESCO World Heritage Site before heading up the Seine Valley, with its many abbeys, museums and other cultural sites that gave birth to Impressionism. Back to Rouen, images full of heady images and desires for more!

Deutsch :

Das Département Seine-Maritime baut seit mehreren Jahren auf seinem gesamten Gebiet Fahrradstraßen und grüne Wege aus. Diese zusammenhängenden Routen ermöglichen es unseren Radtouristen, die Vielfalt unserer beeindruckenden Landschaften im Rahmen einer kompletten Rundreise durch Seine-Maritime zu bewundern.Von Rouen, der historischen Hauptstadt der Normandie, aus führt Sie Ihre 325 Kilometer lange Rundreise nacheinander durch das Pays de Bray, die Alabasterküste und das Seine-Tal zurück zu Ihrem Ausgangspunkt.Treffpunkt ist also der Bahnhof von Rouen. Mit dem Zug fahren Sie nach Serqueux und beginnen Ihre Radtour auf der Avenue Verte London-Paris, der berühmten Route, die die beiden europäischen Hauptstädte miteinander verbindet. In Seine-Maritime können Sie die Postkarte der Normandie mit ihren Apfelbäumen, Kühen, Käsesorten und Milchprodukten entdecken, während die Kilometer Sie direkt nach Dieppe und zu den Klippen der Alabasterküste führen. Es geht sportlich zu, wenn Sie sich für die Véloroute du Littoral entscheiden, oder sanfter, wenn Sie die Véloroute du Lin nehmen. Jeder hat seine eigene Strecke und seine eigenen Sehenswürdigkeiten: durch Fischerdörfer oder Flachsfelder!Wenn Sie in Le Havre angekommen sind, nehmen Sie sich Zeit, um die Stadt, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, zu erkunden, bevor Sie das Seine-Tal mit seinen zahlreichen Abteien, Museen und anderen Kulturstätten, die den Impressionismus hervorgebracht haben, hinauf fahren. Kehren Sie mit vielen Bildern im Kopf und Lust auf mehr nach Rouen zurück!

Italiano :

Il Dipartimento della Seine-Maritime sta sviluppando da diversi anni piste ciclabili e percorsi verdi in tutto il suo territorio. Questi percorsi contigui permettono ai nostri cicloturisti di ammirare la diversità dei nostri impressionanti paesaggi nel contesto di un tour completo della Senna-Marittima.Partendo da Rouen, la capitale storica della Normandia, il vostro anello di 325 chilometri vi porterà successivamente alla scoperta del Pays de Bray, della Côte d’Albâtre e della Valle della Senna, prima di tornare al punto di partenza.Il punto di incontro è alla stazione di Rouen. Raggiungete Serqueux in treno per iniziare il vostro tour in bicicletta attraverso l’Avenue Verte Londra-Parigi, il famoso percorso che collega le due capitali europee. In Seine-Maritime, vi invitiamo a scoprire una vera e propria cartolina della Normandia, con i suoi meli, le mucche, i formaggi e i prodotti caseari, e i chilometri percorsi vi porteranno dritti a Dieppe e alle scogliere della Côte d’Albâtre. Si può scegliere di seguire la Véloroute du Littoral per un percorso più sportivo, o la Véloroute du Lin per un percorso più dolce. Una volta arrivati a Le Havre, prendetevi il tempo necessario per scoprire la città, patrimonio dell’umanità dell’UNESCO, prima di risalire la valle della Senna, con le sue numerose abbazie, i musei e altri siti culturali che hanno dato vita all’Impressionismo. Tornate a Rouen, con le immagini in testa e il desiderio di vedere di più!

Español :

El Departamento de Sena-Marítimo lleva varios años desarrollando rutas ciclistas y vías verdes en todo su territorio. Estas rutas contiguas permiten a nuestros cicloturistas admirar la diversidad de nuestros impresionantes paisajes en el marco de un completo recorrido por el Sena-Marítimo.Partiendo de Rouen, capital histórica de Normandía, su bucle de 325 kilómetros le llevará sucesivamente a descubrir el Pays de Bray, la Côte d’Albâtre y el Valle del Sena, antes de regresar a su punto de partida.El punto de encuentro es en la estación de Rouen. Diríjase a Serqueux en tren para comenzar su recorrido en bicicleta por la Avenue Verte Londres-París, la famosa ruta que une las dos capitales europeas. En Seine-Maritime, le invitamos a descubrir una auténtica postal de Normandía con sus manzanos, vacas, quesos y productos lácteos, y los kilómetros recorridos le llevarán directamente a Dieppe y a los acantilados de la Côte d’Albâtre. Puede optar por seguir la Véloroute du Littoral para un recorrido más deportivo, o la Véloroute du Lin para uno más suave. Una vez que llegue a El Havre, tómese su tiempo para descubrir la ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, antes de remontar el valle del Sena, con sus numerosas abadías, museos y otros lugares culturales que dieron origen al impresionismo. Vuelva a Rouen con imágenes en la cabeza y con ganas de ver más

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Normandie Tourisme