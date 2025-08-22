Le Tour de La Tour La Tour-d’Auvergne Puy-de-Dôme
Le Tour de La Tour La Tour-d’Auvergne Puy-de-Dôme vendredi 1 mai 2026.
Le Tour de La Tour
Le Tour de La Tour Le bourg 63680 La Tour-d’Auvergne Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
La Tour d’Auvergne entreprend peu à peu la valorisation du centre du village.
Habitants et élus documentent leurs patrimoines.
http://www.auvergnevolcansancy.com/ +33 4 73 65 89 77
English :
La Tour d?Auvergne is gradually upgrading the village center.
Residents and elected officials document their heritage.
Deutsch :
La Tour d’Auvergne beginnt nach und nach mit der Aufwertung des Dorfkerns.
Einwohner und gewählte Vertreter dokumentieren ihr Kulturerbe.
Italiano :
La Tour d’Auvergne sta gradualmente valorizzando il centro del paese.
I residenti e i rappresentanti eletti stanno documentando il loro patrimonio.
Español :
La Tour d’Auvergne está revalorizando poco a poco el centro del pueblo.
Sus habitantes y representantes electos documentan su patrimonio.
