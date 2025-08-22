Le Tour de La Tour La Tour-d’Auvergne Puy-de-Dôme

Le Tour de La Tour

Le Tour de La Tour Le bourg 63680 La Tour-d’Auvergne Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

La Tour d’Auvergne entreprend peu à peu la valorisation du centre du village.

Habitants et élus documentent leurs patrimoines.

http://www.auvergnevolcansancy.com/ +33 4 73 65 89 77

English :

La Tour d?Auvergne is gradually upgrading the village center.

Residents and elected officials document their heritage.

Deutsch :

La Tour d’Auvergne beginnt nach und nach mit der Aufwertung des Dorfkerns.

Einwohner und gewählte Vertreter dokumentieren ihr Kulturerbe.

Italiano :

La Tour d’Auvergne sta gradualmente valorizzando il centro del paese.

I residenti e i rappresentanti eletti stanno documentando il loro patrimonio.

Español :

La Tour d’Auvergne está revalorizando poco a poco el centro del pueblo.

Sus habitantes y representantes electos documentan su patrimonio.

