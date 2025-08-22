Le Tour de la Vallée de la Sée Saint-Pois Manche
50670 Saint-Pois Manche Normandie
Durée : 530 Distance : 160000.0 Tarif :
Explorez la vallée de la Sée à vélo ! Au départ de Coulouvray-Boisbenâtre, partez depuis le pays de Granit vers la vallée de la sée et ses moulins à eau. Son petit patrimoine et ses paysages verdoyants vont vous étonner.
Explore the Sée valley by bike! From Coulouvray-Boisbenâtre, set off from the Pays de Granit towards the Sée valley and its watermills. You’ll be amazed by its small-scale heritage and lush green landscapes.
Erkunden Sie das Tal der Sée mit dem Fahrrad! Fahren Sie von Coulouvray-Boisbenâtre aus vom Granitland aus in das Tal der Sée mit seinen Wassermühlen. Sein kleines Kulturerbe und seine grünen Landschaften werden Sie in Erstaunen versetzen.
Esplorate la valle della Sée in bicicletta! Partendo da Coulouvray-Boisbenâtre, si parte dal Pays de Granit verso la valle della Sée e i suoi mulini ad acqua. Rimarrete stupiti dal suo piccolo patrimonio e dai suoi paesaggi verdeggianti.
Descubra el valle de la Sée en bicicleta Partiendo de Coulouvray-Boisbenâtre, diríjase desde el Pays de Granit hacia el valle de la Sée y sus molinos de agua. Le sorprenderá su pequeño patrimonio y sus exuberantes paisajes verdes.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme