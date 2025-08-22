Le Tour de la Vallée de la Sée Saint-Pois Manche

Le Tour de la Vallée de la Sée

Le Tour de la Vallée de la Sée 50670 Saint-Pois Manche Normandie

Durée : 530 Distance : 160000.0

Explorez la vallée de la Sée à vélo ! Au départ de Coulouvray-Boisbenâtre, partez depuis le pays de Granit vers la vallée de la sée et ses moulins à eau. Son petit patrimoine et ses paysages verdoyants vont vous étonner.

English : Le Tour de la Vallée de la Sée

Explore the Sée valley by bike! From Coulouvray-Boisbenâtre, set off from the Pays de Granit towards the Sée valley and its watermills. You’ll be amazed by its small-scale heritage and lush green landscapes.

Deutsch :

Erkunden Sie das Tal der Sée mit dem Fahrrad! Fahren Sie von Coulouvray-Boisbenâtre aus vom Granitland aus in das Tal der Sée mit seinen Wassermühlen. Sein kleines Kulturerbe und seine grünen Landschaften werden Sie in Erstaunen versetzen.

Italiano :

Esplorate la valle della Sée in bicicletta! Partendo da Coulouvray-Boisbenâtre, si parte dal Pays de Granit verso la valle della Sée e i suoi mulini ad acqua. Rimarrete stupiti dal suo piccolo patrimonio e dai suoi paesaggi verdeggianti.

Español :

Descubra el valle de la Sée en bicicleta Partiendo de Coulouvray-Boisbenâtre, diríjase desde el Pays de Granit hacia el valle de la Sée y sus molinos de agua. Le sorprenderá su pequeño patrimonio y sus exuberantes paisajes verdes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme