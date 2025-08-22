LE TOUR DE L’ÉTANG Chanteloup-les-Bois Maine-et-Loire

LE TOUR DE L’ÉTANG

Espace Naturel Sensible LE TOUR DE L’ÉTANG 49340 Chanteloup-les-Bois Maine-et-Loire Pays de la Loire

Distance : 2400.0

Laissez-vous guider au bord de l’eau, à l’ombre des grands chênes, dans une ambiance intimiste.

English :

Let yourself be guided along the water’s edge, in the shade of the big oaks, in an intimate atmosphere.

Deutsch :

Lassen Sie sich am Ufer des Wassers, im Schatten großer Eichen, in einer intimen Atmosphäre führen.

Italiano :

Lasciatevi guidare lungo la riva, all’ombra delle grandi querce, in un’atmosfera intima.

Español :

Déjese guiar por la orilla del agua, a la sombra de los grandes robles, en un ambiente íntimo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-22 par Anjou tourime