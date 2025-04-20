Le tour de l’île de Chemars Châteaudun Eure-et-Loir

Le tour de l’île de Chemars 6 rue des Fouleries 28200 Châteaudun Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Le tour de l’Ile de Chemars est un parcours accessible à tous, au pied du château de Châteaudun vue imprenable sur l’éperon rocheux où fut construit le château, paysage naturel le long des berges du Loir, anciens moulins à eau,…

+33 6 33 32 53 64

English :

The tour de l’Ile de Chemars is a trail accessible to all, at the foot of Châteaudun castle: breathtaking view of the rocky spur where the castle was built, natural landscape along the banks of the Loir, old water mills,…

Deutsch :

Die Tour de l’Ile de Chemars ist eine für alle zugängliche Strecke am Fuße des Schlosses von Châteaudun: atemberaubende Aussicht auf den Felsvorsprung, auf dem das Schloss erbaut wurde, Naturlandschaft entlang der Ufer des Loir, alte Wassermühlen,…

Italiano :

Il Tour de l’Ile de Chemars è un percorso accessibile a tutti, ai piedi del castello di Châteaudun, con una vista mozzafiato sullo sperone roccioso dove è stato costruito il castello, un paesaggio naturale lungo le rive del Loir, antichi mulini ad acqua, ecc.

Español :

El Tour de l’Ile de Chemars es un sendero accesible a todos, al pie del castillo de Châteaudun, con una vista impresionante del roquedal donde se construyó el castillo, un paisaje natural a orillas del Loir, antiguos molinos de agua, etc.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-20 par SIT Centre-Val de Loire