Le tour de Longchaumois VTT / VTT AE n°28 Hauts de Bienne Jura

Cet itinéraire vous permettra de découvrir les alentours de Longchaumois, à travers forêts et dans les prairies. Point d’intérêt Bike Park Fromagerie de Longchaumois Vitrail d’art par Cyril Micol Maison de la Flore Maison du mètre

Difficulté moyenne

English :

This itinerary will allow you to discover the surroundings of Longchaumois, through forests and meadows. Point of interest Bike Park Cheese factory of Longchaumois Stained glass art by Cyril Micol House of the Flora House of the meter

Deutsch :

Auf dieser Route können Sie die Umgebung von Longchaumois durch Wälder und über Wiesen erkunden. Sehenswürdigkeiten: Bike Park Fromagerie de Longchaumois Kunstglasmalerei von Cyril Micol Maison de la Flore Maison du mètre

Italiano :

Questo itinerario vi permetterà di scoprire i dintorni di Longchaumois, attraverso boschi e prati. Punti di interesse: Bike Park Caseificio di Longchaumois Vetrate di Cyril Micol Maison de la Flore Maison du mètre

Español :

Este itinerario le permitirá descubrir los alrededores de Longchaumois, a través de bosques y prados. Puntos de interés: Bike Park Quesería de Longchaumois Vidrieras de Cyril Micol Maison de la Flore Maison du mètre

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-20 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data