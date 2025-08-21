Le tour des clochers Nicorps Manche

Le tour des clochers

Le tour des clochers 50200 Nicorps Manche Normandie

Durée : 90 Distance : 17000.0 Tarif :

Des chemins creux, plus ou moins larges, bordés de haies, quelques beaux points de vue, des passages techniques exigeant une bonne maitrise du VTT tel est le profil de ce circuit réservé aux vététistes expérimentés.

English : Le tour des clochers

Hollow paths, more or less wide, lined with hedges, some beautiful viewpoints, technical passages requiring a good mastery of the mountain bike: such is the profile of this circuit reserved for experienced bikers.

Deutsch :

Mehr oder weniger breite, von Hecken gesäumte Hohlwege, einige schöne Aussichtspunkte, technische Passagen, die eine gute Beherrschung des Mountainbikes erfordern: So sieht das Profil dieser Tour aus, die erfahrenen Mountainbikern vorbehalten ist.

Italiano :

Sentieri vuoti, più o meno larghi, delimitati da siepi, alcuni bei punti panoramici, passaggi tecnici che richiedono una buona padronanza della mountain bike: tale è il profilo di questo circuito riservato a biker esperti.

Español :

Caminos huecos, más o menos anchos, bordeados de setos, algunos hermosos miradores, pasajes técnicos que requieren un buen dominio de la bicicleta de montaña: tal es el perfil de este circuito reservado a los ciclistas experimentados.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par Normandie Tourisme