Le tour des étangs du Zébulleparc Chevenon Nièvre

Rejoignez Zébulle la libellule pour découvrir les étangs du Zébulleparc et profitez d’un cadre 100% nature ! Inspiré par la thématique des insectes, le lieu vous propose tous les éléments pour faire une belle sortie en famille ou entre amis deux étangs, des jeux pour les petits et les grands, pratique de la pêche, sports collectifs, restauration, espaces pique-nique… Zébulleparc vous accueille toute l’année !

English :

Join Zébulle la libellule to discover the ponds of Zébulleparc and enjoy a 100% natural setting! Inspired by the theme of insects, the site offers everything you need for a great outing with family or friends: two ponds, games for young and old, fishing, team sports, restaurants, picnic areas? Zébulleparc welcomes you all year round!

Deutsch :

Begleiten Sie Zebulle die Libelle auf ihrer Entdeckungsreise durch die Teiche des Zebulleparks und genießen Sie eine Umgebung, die zu 100 % aus der Natur besteht! Inspiriert von der Thematik der Insekten bietet Ihnen dieser Ort alles, was Sie für einen schönen Ausflug mit der Familie oder mit Freunden brauchen: zwei Teiche, Spiele für Groß und Klein, Angeln, Mannschaftssportarten, Restaurants, Picknickplätze? Zébulleparc ist das ganze Jahr über geöffnet!

Italiano :

Unitevi a Zébulle la libellule per scoprire gli stagni di Zébulleparc e godere di un ambiente naturale al 100%! Ispirato al tema degli insetti, il sito ha tutto ciò che serve per una bella giornata in famiglia e con gli amici: due stagni, giochi per grandi e piccini, pesca, sport di squadra, ristoranti, aree picnic? Zébulleparc vi accoglie tutto l’anno!

Español :

Únete a Zébulle la libellule para descubrir los estanques de Zébulleparc y disfrutar de un entorno 100% natural Inspirado en el tema de los insectos, el recinto cuenta con todo lo necesario para pasar un gran día en familia o entre amigos: dos estanques, juegos para grandes y pequeños, pesca, deportes de equipo, restaurantes, zonas de picnic.. Zébulleparc le da la bienvenida todo el año

