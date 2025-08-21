Le Tour des Hameaux Briant Saône-et-Loire

Le Tour des Hameaux En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Le Tour des Hameaux Mairie 71110 Briant Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 11000.0 Tarif :

Les circuits de ce village situé sur une colline dominant la vallée de la Beleine, oscillent entre monts et vallées. Les efforts fournis seront récompensés par de beaux panoramas sur le bocage brionnais et vous apprécierez la quiétude des lieux.

Difficulté moyenne

http://www.brionnais-tourisme.fr/ +33 3 85 25 39 06

English :

The circuits of this village located on a hill overlooking the valley of the Beleine, oscillate between hills and valleys. The efforts made will be rewarded by beautiful panoramas on the Brionnais bocage and you will appreciate the quietness of the place.

Deutsch :

Die Strecken in diesem Dorf, das auf einem Hügel über dem Beleine-Tal liegt, schwanken zwischen Bergen und Tälern. Die Anstrengungen werden mit schönen Ausblicken auf die Bocage Brionnais belohnt und Sie werden die Ruhe des Ortes genießen.

Italiano :

I circuiti di questo villaggio situato su una collina che domina la valle della Beleine, oscillano tra colline e valli. Gli sforzi compiuti saranno ricompensati da splendidi panorami sul bocage del Brionnais e si apprezzerà la pace e la tranquillità del luogo.

Español :

Los circuitos de este pueblo situado en una colina que domina el valle del Beleine, oscilan entre colinas y valles. Los esfuerzos realizados se verán recompensados por hermosos panoramas del bocage brionés y apreciará la tranquilidad del lugar.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-09 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data