Le tour des plateaux Lens-Lestang Drôme

Le tour des plateaux

Le tour des plateaux Place de l’église 26210 Lens-Lestang Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Grande balade dans la campagne, sur le plateau des Feydaux, à travers bois et champs.

http://www.autour-du-palais-ideal.fr/ +33 4 75 23 45 33

English :

A long walk in the countryside, on the Feydaux plateau, through woods and fields.

Deutsch :

Großer Spaziergang auf dem Land, auf dem Plateau von Feydaux, durch Wälder und Felder.

Italiano :

Una lunga passeggiata in campagna, sull’altopiano di Feydaux, tra boschi e campi.

Español :

Un largo paseo por el campo, en la meseta de Feydaux, a través de bosques y campos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-12-12 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme