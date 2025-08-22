Le tour des plateaux Lens-Lestang Drôme
Le tour des plateaux Lens-Lestang Drôme vendredi 1 mai 2026.
Le tour des plateaux
Le tour des plateaux Place de l’église 26210 Lens-Lestang Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Grande balade dans la campagne, sur le plateau des Feydaux, à travers bois et champs.
http://www.autour-du-palais-ideal.fr/ +33 4 75 23 45 33
English :
A long walk in the countryside, on the Feydaux plateau, through woods and fields.
Deutsch :
Großer Spaziergang auf dem Land, auf dem Plateau von Feydaux, durch Wälder und Felder.
Italiano :
Una lunga passeggiata in campagna, sull’altopiano di Feydaux, tra boschi e campi.
Español :
Un largo paseo por el campo, en la meseta de Feydaux, a través de bosques y campos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-12-12