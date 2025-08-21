Le tour des puechs VTT n°11 Bédouès-Cocurès Lozère
Durée : 240 Distance : 23485.0 Tarif :
Toutes les facettes de l’Eschine d’Aze se retrouve sur ce parcours rassemblant tous les aspects du VTT piste caillouteuse et sentier technique. Bonnes jambes recommandées !
http://www.cevennes-gorges-du-tarn.com/ +33 4 66 45 01 14
English :
All facets of the Eschine d’Aze can be found on this route, which combines all aspects of mountain biking: stony tracks and technical trails. Good legs recommended!
Deutsch :
Alle Facetten des Eschine d’Aze finden sich auf dieser Strecke wieder, die alle Aspekte des Mountainbikens vereint: steinige Piste und technischer Pfad. Gute Beine empfohlen!
Italiano :
Tutte le sfaccettature dell’Eschine d’Aze si trovano su questo percorso, che combina tutti gli aspetti della mountain bike: sentieri sassosi e percorsi tecnici. Si consiglia di avere buone gambe!
Español :
Todas las facetas de la Eschine d’Aze se encuentran en esta ruta, que combina todos los aspectos de la bicicleta de montaña: pistas pedregosas y senderos técnicos. ¡Se recomienda tener buenas piernas!
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère