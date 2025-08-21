Le Tour des Rompeux Émagny Doubs
Le Tour des Rompeux Émagny Doubs vendredi 1 mai 2026.
Tour des Rompeux A pieds Difficulté moyenne
Tour des Rompeux Place des Tilleuls, Emagny 25170 Émagny Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 11690.0 Tarif :
Une balade facile et ensoleillée qui vous mènera jusqu’à la Ligne des Escargots, un sentier d’interprétation pour petits et grands !
Difficulté moyenne
https://explore.doubs.fr/trek/2210
English :
An easy, sunny walk that takes you to the Ligne des Escargots, an interpretation trail for young and old alike!
Deutsch :
Eine leichte und sonnige Wanderung, die Sie bis zur Ligne des Escargots (Schneckenlinie) führt, einem Interpretationspfad für Groß und Klein!
Italiano :
Una passeggiata facile e soleggiata che vi porterà alla Ligne des Escargots, un percorso di interpretazione per grandi e piccini!
Español :
Un paseo fácil y soleado que le llevará hasta la Ligne des Escargots, ¡un sendero de interpretación para grandes y pequeños!
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data