Le Tour des Rompeux Émagny Doubs

Tour des Rompeux Place des Tilleuls, Emagny 25170 Émagny Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 11690.0

Une balade facile et ensoleillée qui vous mènera jusqu’à la Ligne des Escargots, un sentier d’interprétation pour petits et grands !

English :

An easy, sunny walk that takes you to the Ligne des Escargots, an interpretation trail for young and old alike!

Deutsch :

Eine leichte und sonnige Wanderung, die Sie bis zur Ligne des Escargots (Schneckenlinie) führt, einem Interpretationspfad für Groß und Klein!

Italiano :

Una passeggiata facile e soleggiata che vi porterà alla Ligne des Escargots, un percorso di interpretazione per grandi e piccini!

Español :

Un paseo fácil y soleado que le llevará hasta la Ligne des Escargots, ¡un sendero de interpretación para grandes y pequeños!

