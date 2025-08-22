Le tour des villages Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire

Le tour des villages

Le tour des villages 49370 Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 22900.0 Tarif :

Ce circuit offre une découverte des alentours de La Pouëze, située sur la commune nouvelle d’Erdre-en-Anjou. Une randonnée alliant source de l’Erdre, petit patrimoine et paysages forestiers.

https://www.tourisme-anjoubleu.com/offres/parcours-decouverte-du-site-de-lesperance-a-la-poueze-erdre-en-anjou-fr-2946414/ +33 2 41 92 86 83

English :

This trail takes in the area around La Pouëze, located in the new commune of Erdre-en-Anjou. A hike combining the source of the river Erdre, small-scale heritage and forest landscapes.

Deutsch :

Dieser Rundweg führt Sie durch die Umgebung von La Pouëze, das in der neuen Gemeinde Erdre-en-Anjou liegt. Eine Wanderung, die die Quelle der Erdre, das kleine Kulturerbe und die Waldlandschaft miteinander verbindet.

Italiano :

Questo percorso esplora la zona di La Pouëze, che fa parte del nuovo comune di Erdre-en-Anjou. La passeggiata combina la sorgente del fiume Erdre, piccoli siti del patrimonio e paesaggi boscosi.

Español :

Este sendero explora los alrededores de La Pouëze, que forma parte del nuevo municipio de Erdre-en-Anjou. El paseo combina el nacimiento del río Erdre, el patrimonio local y los paisajes forestales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-20 par Anjou tourime