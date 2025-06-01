Le Tour du Bassin d’Arcachon à vélo Du Cap-Ferret à la Dune du Pilat Lège-Cap-Ferret Gironde

vendredi 1 août 2025.

Vélo de route Difficulté moyenne

Le Tour du Bassin d’Arcachon à vélo Du Cap-Ferret à la Dune du Pilat 33970 Lège-Cap-Ferret Gironde Nouvelle-Aquitaine

Distance : 64000.0

Faire le tour du Bassin d’Arcachon à vélo, en toute sécurité, en toutes saisons, c’est possible. Vous allez en avoir la preuve en vous rendant à votre point de départ, près de la jetée Bélisaire, au Cap Ferret.

Difficulté moyenne

http://www.bassin-arcachon-velo.com/

English : Le Tour du Bassin d’Arcachon à vélo Du Cap-Ferret à la Dune du Pilat

It is possible to cycle around the Bassin d’Arcachon, in complete safety, in all seasons. You will have the proof of it when you get to your starting point, near the Bélisaire pier, at Cap Ferret.

Deutsch : Le Tour du Bassin d’Arcachon à vélo Du Cap-Ferret à la Dune du Pilat

Die Bucht von Arcachon mit dem Fahrrad zu umrunden, sicher und zu jeder Jahreszeit, das ist möglich. Sie werden den Beweis dafür antreten, wenn Sie sich zu Ihrem Ausgangspunkt in der Nähe der Anlegestelle Bélisaire in Cap Ferret begeben.

Italiano :

È possibile percorrere il Bassin d’Arcachon in bicicletta, in tutta sicurezza, in tutte le stagioni. Ne avrete la prova recandovi al punto di partenza, vicino al molo Bélisaire, a Cap Ferret.

Español : Le Tour du Bassin d’Arcachon à vélo Du Cap-Ferret à la Dune du Pilat

Es posible recorrer el Bassin d’Arcachon en bicicleta, con total seguridad, en todas las estaciones. Tendrá la prueba dirigiéndose a su punto de partida, cerca del muelle de Bélisaire, en Cap Ferret.

