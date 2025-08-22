Le tour du lac à V.T.T. Monthenault Aisne

Le tour du lac à V.T.T. En VTT

Ce circuit familial évolue entre le Chemin des Dames et le lac de l’Ailette, sur des chemins roulants et agréables. Avec ses berges herbeuses et ombragées idéales pour un pique nique, ce vaste plan d’eau constitue le cadre idéal pour une excursion d’une demi-journée.

This family trail runs between the Chemin des Dames and Lac de l’Ailette, on pleasant rolling paths. With its grassy, shady banks ideal for picnics, this vast body of water is the ideal setting for a half-day outing.

Diese Familienroute verläuft zwischen dem Chemin des Dames und dem Lac de l’Ailette auf gut befahrbaren Wegen. Dieser große See mit seinen schattigen, grasbewachsenen Ufern, die ideal für ein Picknick sind, ist der ideale Rahmen für einen Halbtagesausflug.

Questo percorso per famiglie si snoda tra lo Chemin des Dames e il Lac de l’Ailette, su piacevoli sentieri ondulati. Con le sue rive erbose e ombreggiate, ideali per i picnic, questo vasto specchio d’acqua è lo scenario perfetto per una gita di mezza giornata.

Este sendero familiar discurre entre el Chemin des Dames y el Lac de l’Ailette, por agradables caminos ondulados. Con sus orillas sombreadas y cubiertas de hierba, ideales para hacer picnic, esta vasta extensión de agua es el marco perfecto para una excursión de medio día.

