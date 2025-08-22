Le Tour du Lac de l’Ailette Chamouille Aisne

Le Tour du Lac de l’Ailette A pieds

Le Tour du Lac de l’Ailette Parking situé face à l’entrée de Center Parcs 02860 Chamouille Aisne Hauts-de-France

Au coeur de la Picardie, dans les vallons situés entre Laon et Reims, découvrez la randonnée du ‘Tour du Lac’.

Le circuit évolue entre le Chemin des Dames et le plan d’eau de l’Ailette. Le plaisir que procure ce lac tient à la diversité de ses berges aménagées en plage, ou herbeuses et ombragées pour un pique-nique… De partout, cette étendue apaise par la sérénité qu’elle dégage.

En novembre 2007, le Center Parcs Aisne s’est implanté sur la rive Nord du Lac de l’Ailette, offrant de multiples activités pour toute la famille activités nautiques, sports de nature, espaces de détente.

English :

In the heart of Picardy, in the valleys between Laon and Reims, discover the ‘Tour du Lac’ hike.

The circuit runs between the Chemin des Dames and the Ailette lake. The pleasure of this lake is due to the diversity of its banks: laid out as a beach, or grassy and shaded for a picnic… Everywhere, this expanse of land soothes you with the serenity it exudes.

In November 2007, the Center Parcs Aisne was established on the north shore of Lac de l’Ailette, offering multiple activities for the whole family: water activities, nature sports, relaxation areas.

Deutsch :

Im Herzen der Picardie, in den Tälern zwischen Laon und Reims, entdecken Sie die Wanderung ‘Tour du Lac’.

Die Strecke verläuft zwischen dem Chemin des Dames und dem See von Ailette. Das Vergnügen, das dieser See bietet, liegt in der Vielfalt seiner Ufer: als Strand angelegt oder grasbewachsen und schattig für ein Picknick… Von überall her beruhigt diese Weite durch die Gelassenheit, die sie ausstrahlt.

Im November 2007 wurde Center Parcs Aisne am Nordufer des Lac de l’Ailette errichtet und bietet zahlreiche Aktivitäten für die ganze Familie: Wassersport, Natursportarten, Entspannungsbereiche.

Italiano :

Nel cuore della Piccardia, nelle valli tra Laon e Reims, scoprite il Tour du Lac .

Il circuito si sviluppa tra lo Chemin des Dames e il lago d’Ailette. Il piacere di questo lago risiede nella diversità delle sue sponde: allestite come una spiaggia, o erbose e ombreggiate per un picnic? Da ogni parte, questa distesa è rassicurante per la serenità che emana.

Nel novembre 2007 è stato inaugurato il Center Parcs Aisne, sulla riva nord del lago d’Ailette, che offre un’ampia gamma di attività per tutta la famiglia: sport acquatici, sport naturali, aree relax.

Español :

En el corazón de Picardía, en los valles entre Laon y Reims, descubra la Tour du Lac .

El circuito se desarrolla entre el Chemin des Dames y el lago de Ailette. El placer de este lago radica en la diversidad de sus orillas: dispuestas como una playa, o con hierba y sombra para un picnic.. Desde cualquier lugar, esta extensión es tranquilizadora por la serenidad que desprende.

En noviembre de 2007, el Center Parcs Aisne abrió sus puertas en la orilla norte del lago de Ailette, ofreciendo una amplia gama de actividades para toda la familia: deportes acuáticos, deportes en la naturaleza, zonas de relajación.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-19 par Agence Aisne Tourisme