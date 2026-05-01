Le tour du Pic Saint-Loup Boucle Cyclo N°5 Viols-le-Fort Hérault

Le tour du Pic Saint-Loup Boucle Cyclo N°5

Le tour du Pic Saint-Loup Boucle Cyclo N°5 34380 Viols-le-Fort Hérault Occitanie

Durée : 210 Distance : 42400.0 Tarif :

Voilà un parcours magnifique, dominé en permanence par la montagne sacrée du Pic Saint-Loup, sentinelle de l’Hérault, que vous pourrez admirer sous tous les angles. La diversité sera au rendez-vous, entre superbes sections de routes avec vues, patrimoine médiéval et préhistorique, et bien entendu la traversée de la fameuse AOC Pic Saint-Loup.

Vous traverserez les villages de Viols-le-Fort, Cazevieille et Saint-Jean-de-Cuculles, par de belles voiries au milieu de la garrigue et des vignes jusqu’à Saint-Mathieu de Tréviers.

+33 4 67 67 71 71

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English :

This is a magnificent route, permanently dominated by the sacred mountain of the Pic Saint-Loup, sentinel of the Hérault, which you will be able to admire from all angles. The diversity will be there, between superb sections of roads with views, medieval and prehistoric heritage, and of course the crossing of the famous AOC Pic Saint-Loup.

You will cross the villages of Viols-le-Fort, Cazevieille and Saint-Jean-de-Cuculles, through beautiful roads in the middle of the garrigue and the vineyards until Saint-Mathieu de Tréviers.

Deutsch :

Dies ist eine wunderschöne Strecke, die ständig von dem heiligen Berg Pic Saint-Loup, dem Wächter des Hérault, dominiert wird, den Sie aus allen Blickwinkeln bewundern können. Sie werden eine große Vielfalt vorfinden, von wunderschönen Straßenabschnitten mit Ausblicken über mittelalterliches und prähistorisches Erbe bis hin zur Durchquerung des berühmten AOC Pic Saint-Loup.

Sie fahren durch die Dörfer Viols-le-Fort, Cazevieille und Saint-Jean-de-Cuculles, über schöne Straßen inmitten von Garrigue und Weinbergen bis nach Saint-Mathieu de Tréviers.

Italiano :

Si tratta di un percorso magnifico, dominato in permanenza dalla montagna sacra del Pic Saint-Loup, sentinella dell’Hérault, che potrete ammirare da ogni angolazione. La varietà non mancherà, con superbi tratti di strada con panorami, patrimonio medievale e preistorico e, naturalmente, l’attraversamento della famosa AOC Pic Saint-Loup.

Attraverserete i villaggi di Viols-le-Fort, Cazevieille e Saint-Jean-de-Cuculles, percorrendo bellissime strade attraverso la gariga e i vigneti fino a Saint-Mathieu de Tréviers.

Español :

Se trata de una ruta magnífica, dominada permanentemente por la montaña sagrada del Pic Saint-Loup, centinela del Hérault, que podrá admirar desde todos los ángulos. Habrá mucha variedad, con magníficos tramos de carretera con vistas, patrimonio medieval y prehistórico, y por supuesto la travesía del famoso AOC Pic Saint-Loup.

Pasará por los pueblos de Viols-le-Fort, Cazevieille y Saint-Jean-de-Cuculles, por hermosas carreteras a través de la garriga y los viñedos hasta Saint-Mathieu de Tréviers.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup