Le tour du Pied d’Escure VTT n°2 Marvejols Lozère

Le tour du Pied d’Escure VTT n°2 VTT de descente Difficile

Le tour du Pied d’Escure VTT n°2 48100 Marvejols Lozère Occitanie

Durée : 120 Distance : 23882.0 Tarif :

Un circuit plutôt physique par endroit mais qui récompensera les efforts effectués par des portions ludiques et techniques mais aussi par de beaux points de vue sur les alentours.Site VTT FFC Gévaudan Destination parcours n°2 rouge niveau difficile

https://www.gevaudan-authentique.com/ +33 4 66 32 02 14

English :

A rather physical circuit in places, but which rewards the efforts made with fun and technical sections as well as beautiful views of the surrounding area.Site VTT FFC Gévaudan Destination route n°2 red difficult level

Deutsch :

Eine stellenweise recht anstrengende Strecke, die jedoch mit spielerischen und technischen Abschnitten, aber auch mit schönen Aussichtspunkten auf die Umgebung belohnt wird.site VTT FFC Gévaudan Destination parcours n°2 rouge niveau difficile

Italiano :

Un circuito a tratti piuttosto fisico, ma che ripagherà gli sforzi compiuti con tratti divertenti e tecnici, oltre che con splendide viste sui dintorni.Sito VTT FFC Gévaudan Destinazione percorso n°2 rosso livello difficile

Español :

Un circuito bastante físico en algunos tramos, pero que recompensará los esfuerzos realizados con secciones divertidas y técnicas, así como hermosas vistas de los alrededores.Site VTT FFC Gévaudan Destination route n°2 red difficult level

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère