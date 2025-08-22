Le tour du Verney à pied Val-Cenis Savoie

Le tour du Verney à pied

Le tour du Verney à pied 5 rue de Loutraz 73500 Val-Cenis Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Dans une ambiance typique des villages de montagne, vous serez charmés par l’intimité des ruelles secrètes. Une balade à la fois bucolique et authentique dans la plaine ensoleillée de Bramans.

English : The Verney walking tour

In a typical mountain village atmosphere, the intimacy of the secret

alleyways will enchant you. A delightful and authentic stroll through the

sunny plains of Bramans awaits you.

Deutsch :

In der typischen Atmosphäre der Bergdörfer werden Sie von der Intimität der geheimen Gassen verzaubert. Ein bukolischer und zugleich authentischer Spaziergang in der sonnigen Ebene von Bramans.

Italiano :

In un’atmosfera tipica dei villaggi di montagna, sarete affascinati dall’intimità dei vicoli segreti. È una passeggiata pastorale e autentica attraverso la soleggiata pianura di Bramans.

Español :

En un ambiente típico de los pueblos de montaña, le encantará la intimidad de las callejuelas secretas. Un auténtico y bucólico paseo por la soleada llanura de Bramans.

