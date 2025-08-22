Le tour du Verney à pied Val-Cenis Savoie
Le tour du Verney à pied Val-Cenis Savoie vendredi 1 mai 2026.
Le tour du Verney à pied
Le tour du Verney à pied 5 rue de Loutraz 73500 Val-Cenis Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Dans une ambiance typique des villages de montagne, vous serez charmés par l’intimité des ruelles secrètes. Une balade à la fois bucolique et authentique dans la plaine ensoleillée de Bramans.
http://www.cchautemaurienne.com/jy-vais-en +33 4 79 05 99 06
English : The Verney walking tour
In a typical mountain village atmosphere, the intimacy of the secret
alleyways will enchant you. A delightful and authentic stroll through the
sunny plains of Bramans awaits you.
Deutsch :
In der typischen Atmosphäre der Bergdörfer werden Sie von der Intimität der geheimen Gassen verzaubert. Ein bukolischer und zugleich authentischer Spaziergang in der sonnigen Ebene von Bramans.
Italiano :
In un’atmosfera tipica dei villaggi di montagna, sarete affascinati dall’intimità dei vicoli segreti. È una passeggiata pastorale e autentica attraverso la soleggiata pianura di Bramans.
Español :
En un ambiente típico de los pueblos de montaña, le encantará la intimidad de las callejuelas secretas. Un auténtico y bucólico paseo por la soleada llanura de Bramans.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-25 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme