Le tour d’urbès VTT FFC n°25 Saint-Amarin Haut-Rhin

Le tour d’urbès VTT FFC n°25 68550 Saint-Amarin Haut-Rhin Grand Est

Durée : 180 Distance : 20000.0 Tarif :

Ce circuit vous emmène à travers les villages et paysages de la vallée de la Thur, ainsi que de son riche patrimoine historique. Profitez-en pour vous arrêter aux différents endroits qui ont marqué son passé.

http://www.hautes-vosges-alsace.fr/ +33 3 89 82 13 90

English :

This tour takes you through the villages and landscapes of the Thur valley, as well as its rich historical heritage. Take the opportunity to stop at the various places that have marked its past.

Deutsch :

Diese Rundreise führt Sie durch die Dörfer und Landschaften des Thurtals sowie durch sein reiches historisches Erbe. Nutzen Sie die Gelegenheit, um an verschiedenen Orten anzuhalten, die seine Vergangenheit geprägt haben.

Italiano :

Questo tour vi porta attraverso i villaggi e i paesaggi della valle della Thur e il suo ricco patrimonio storico. Cogliete l’occasione per fermarvi nei vari luoghi che hanno segnato il suo passato.

Español :

Este recorrido le lleva por los pueblos y paisajes del valle del Thur y su rico patrimonio histórico. Aproveche la oportunidad para detenerse en los distintos lugares que han marcado su pasado.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-13 par Système d’informations touristique Alsace